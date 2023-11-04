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В Ставропольском крае три человека и ребенок погибли в аварии с Газелью

04 ноября 2023, 10:48
Фото: iStock/artolympic

Фото: iStock/artolympic

В Ставропольском крае на трассе столкнулись газель и легковой автомобиль. Четыре человека, среди них ребенок, скончались на месте.
РЕН ТВ пишет, что водитель грузовика не уступил дорогу, в него влетела Лада. Предполагаемый виновник и пассажир госпитализированы.

В легковом автомобиле находились двое полицейских и мама с девочкой. Женщина обратилась в полицию из-за семейного скандала и побоев. Их везли в больницу, где должно было пройти обследование.


Ранее сообщалось, что в Красноярском крае в аварии со скорой погибла фельдшер. Днём на автодороге Р-255 «Сибирь» 62-летний водитель двигался со стороны города Ачинска в сторону поселка Козулька. На 705 км мужчина не справился с управлением. Он зацепил разделительный прямолинейный брус. Машина слетела с трассы и опрокинулась.

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#дтп
#авария
#новости
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В Подмосковье школьник впал в кому на уроке литературы
04 ноября 2023, 09:44

Фото: iStock/maxim4e4ek

Родственники не понимают, почему ребёнок впал в кому: травм он не получал.
SHOT пишет, что ЧП случилось на уроке литературы в 9 классе подольской школы № 12. Ученику резко стало плохо. Подросток начал задыхаться и перестал понимать, где находится. Учитель вовремя сориентировалась и вызвала скорую помощь. 

Мальчика госпитализировали с диагнозом «кома неясной этиологии». Что произошло со школьником, пока неизвестно. 

Ранее сообщалось, что следователи инициировали проверку информации о ребенке, проглотившем иглу в одном из детских садов Ленинского района Крыма. Об этом сообщает пресс-служба крымского главного управления СК РФ.

ЧП случилось в детском саду Ленинского района. В социальных сетях распространилась информация о том, что 6-летний мальчик на полу в одной из комнат детского сада нашёл иголку и проглотил её. Ему своевременно оказали медицинскую помощь.

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#дети
#школа
#подмосковье
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В Приморском крае медведь вышел к школе
04 ноября 2023, 09:10

Фото: istockphoto/Wirestock

Бурый медведь вышел к школе в селе Агзу.
Об этом пишет газета «Северное Приморье», ссылаясь на своих подписчиков. Медведь вышел к людям, когда дети были на уроках. На кадрах, которые удалось сделать очевидцам, видно, как хищник вышел из леса и прогулялся вокруг школы.
 
«Вон, ходит медведь прямо в школе», – прокомментировал происходящее автор записи.
Медведя пришлось убить. Дети в селе Агзу ходят в школу самостоятельно, зверь представлял опасность.

Ранее власти Японии сообщили о том, что в стране фактически началось нашествие агрессивных медведей. Они нападают на людей.
Mainichi Shimbun пишет, что министр охраны окружающей среды Синтаро Ито рассказал на пресс-конференции 24 октября, что медведи стали часто появляться около поселений. В 2023 финансовом году произошло 105 нападениях зверей, пострадали 109 человек.

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#медведи
#школа
#дети
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Число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 128
Reuters: число жертв землетрясения в Непале возросло до 128 человек
04 ноября 2023, 06:43

Фото: iStock/SteveCollender

Число погибших в результате землетрясения в Непале увеличилось до 128 человек, передает агентство Рейтер со ссылкой на местную полицию.
Агентство Франс Пресс также информирует, что более ста человек пострадали в результате этого землетрясения.

Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 6 в Непале, при этом сообщалось о более чем 54 погибших и множестве пострадавших.

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#море
#человек
#землетрясение
#землетрясения
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В Дагестане задохнулся ребенок, пытаясь повесить на дерево качели
В Дагестане погиб ребенок, запутавшись в привязанной к ветке веревке качелей
04 ноября 2023, 02:40

Фото: iStock/Jun

Десятилетний мальчик в Дагестане трагически погиб, запутавшись в привязанной к ветке веревке. Как сообщили в республиканской прокуратуре, он пытался сделать качели на участке своего дома.
По предварительным данным, происшествие произошло 2 ноября 2023 года, примерно в 13:30 по московскому времени, в селе Картас-Казмаляр Магарамкентского района. Мальчик, желая построить качели, взобрался на дерево в своем огороде, но впоследствии упал и задохнулся, когда он запутался в привязанной к ветке веревке.

По случаю гибели ребенка прокуратура республики проводит проверку, чтобы оценить соблюдение законодательства в части предотвращения случаев безнадзорности несовершеннолетних.

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#происшествие
#прокуратура
#дерево
#мальчик
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Число погибших из-за землетрясения в Непале возросло до 54
04 ноября 2023, 02:29

Фото: istockphoto/Petrovich9

Количество жертв, погибших в результате землетрясения в Непале, увеличилось до 54 человек, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителей местных властей.
Изначально сообщалось о 37 погибших и множестве пострадавших при землетрясении с магнитудой 6 в Непале.

В настоящее время имеются данные о 54 погибших и значительном числе раненых, указывает агентство со ссылкой на официальных лиц.

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#данные
#землетрясение
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Полиция в Нижнем Новгороде проверяет инцидент с дракой подростков у ТЦ
03 ноября 2023, 22:18

Фото: iStock/globalmoments

Полиция Нижнего Новгорода устанавливает участников подростковых драк возле местного ТЦ, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Напомним, не так давно в Telegram-канале NiMash появился пост, в котором сообщалось о группе подростков, которые на протяжении нескольких недель хулиганят в местном торговом центре. Они носятся по торговым залам, ломают имущество ТЦ и дерутся на улице. Последней каплей стал сломанный нос одного из посетителей молла, которому подростки сломали нос за отказ дать закурить. 

Инцидентом заинтересовались местные правоохранительные органы. В настоящий момент уже установлены участники драк и хулиганств, полиция работает с ними и их законными представителями.

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#полиция
#имущество
#подростки
#тц
#драка
#нижний новгород
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В Подмосковье в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали 5 человек
03 ноября 2023, 21:19

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В аварии на трассе в Домодедово пострадали пять человек, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, авария произошла на трассе М-4 «Дон» у Домодедово.

Предварительно, водитель «Камаза» влетел в автобус с пассажирами, после чего обе машины съехали на обочину.

В результате ДТП пострадали пять человек, все они госпитализированы в больницы. При этом, степень тяжести их травм не уточняется.

Напомним, ранее водитель Porsche устроил ДТП с участием скорой помощи в Москве. Отмечается, что сперва водитель Porsche Cayenne столкнулся с другой легковой машиной - Opel. В результате удара он вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи.

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#авария
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#больницы
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#подмосковье
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В Москве по подозрению в убийстве женщины задержали её отчима
03 ноября 2023, 20:28

Фото: iStock/Rawf8

В Москве полиция задержала мужчину, который подозревается в расправе над падчерицей, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на представителя столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.
Напомним, 2 ноября в столичной квартире на улице Академика Миллионщикова обнаружили труп женщины 1986 года рождения с признаками насильственной смерти в виде удушения.

Правоохранительные органы провели детальный осмотр места происшествия, опросили соседей убитой и назначили ряд судебно-медицинских экспертиз. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

По подозрению в совершении преступления был задержан отчим женщины. В ближайшее время его допросят к следователям для допроса.

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#женщина
#москва
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РИА: В Екатеринбурге девочка застряла в постамате Сбербанка
03 ноября 2023, 19:27

Фото: iStock/SB Arts Media

В Екатеринбурге маленькая девочка залезла в ячейку постамата Сбербанка и случайно закрылась там, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.
Как рассказали сотрудники банка, мама вместе с маленькой дочерью подошли к постамату банка, чтобы забрать посылку. Пока женщина набирала код и доставала вещи, девочка забралась в открытую ячейку и случайно закрылась там.

На происшествие моментально среагировали сотрудники отделения. Они вызвали спасателей и стали дозваниваться в службу поддержки, чтобы понять, возможно ли открыть ячейку дистанционным способом. 

В результате, все закончилось благополучно. Девочку вызволили из ячейки в течении нескольких минут.

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