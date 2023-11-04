В Ставропольском крае три человека и ребенок погибли в аварии с Газелью

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В Ставропольском крае на трассе столкнулись газель и легковой автомобиль. Четыре человека, среди них ребенок, скончались на месте.
РЕН ТВ пишет, что водитель грузовика не уступил дорогу, в него влетела Лада. Предполагаемый виновник и пассажир госпитализированы.
В легковом автомобиле находились двое полицейских и мама с девочкой. Женщина обратилась в полицию из-за семейного скандала и побоев. Их везли в больницу, где должно было пройти обследование.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае в аварии со скорой погибла фельдшер. Днём на автодороге Р-255 «Сибирь» 62-летний водитель двигался со стороны города Ачинска в сторону поселка Козулька. На 705 км мужчина не справился с управлением. Он зацепил разделительный прямолинейный брус. Машина слетела с трассы и опрокинулась.
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В легковом автомобиле находились двое полицейских и мама с девочкой. Женщина обратилась в полицию из-за семейного скандала и побоев. Их везли в больницу, где должно было пройти обследование.
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Мария Фирсова