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В Ставропольском крае вертолет Ми-2 совершил экстренную посадку

В Ставропольском крае Ми-2 совершил экстренную посадку, пострадавших нет
04 декабря 2023, 11:18
Фото: iStock/BogdanV

Фото: iStock/BogdanV

Вертолет Ми-2 совершил экстренную посадку в Ставропольском крае. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону.
Сообщается, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет. По данным губернатора региона Владимира Владимирова, вертолет принадлежит коммерческой компании, он облетал нефтепровод.

Как стало известно, на борту вертолета находились два человека. Сейчас на месте инцидента работают экстренные службы. По предварительной информации, причиной аварии мог послужить отказ двигателя.


Ранее сообщалось, что завод специализированных автомобилей загорелся на Открытом шоссе на востоке Москвы. Возгорание произошло в разноуровневом этажном административно-производственном здании. Огонь интенсивно распространяется по территории склада.

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#аварии
#вертолёт
#компании
#происшествия
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Губернатор Владимиров назвал возможную причину жесткой посадки Ми-2 на Ставрополье
Губернатор: причиной ЧП с Ми-2 на Ставрополье мог стать отказ двигателя
04 декабря 2023, 11:28

Фото: iStock/AvGusT174

Губернатор региона Владимир Владимиров в своем телеграм-канале заявил, что причиной жёсткой посадки вертолёта Ми-2 в Ставропольском крае мог стать отказ одного из двигателей.
По словам губернатора, экстренная посадка произошла около 10.00 мск на территории Георгиевского округа в поле у станицы Незлобной. Вертолет принадлежит коммерческой компании, он облетал нефтепровод. На борту вертолета находились два человека.

Напомним, вертолет Ми-2 совершил экстренную посадку в Ставропольском крае. Сообщается, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Сейчас на месте инцидента работают экстренные службы. 

Ранее сообщалось, что завод специализированных автомобилей загорелся на Открытом шоссе на востоке Москвы. Возгорание произошло в разноуровневом этажном административно-производственном здании.

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#вертолёт
#компании
#происшествия
#авария
#губернатор
#регион
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В Лангепасе россиянка до смерти избила сына
04 декабря 2023, 11:23

Фото: iStock/sakhorn38

Пьяная женщина забила своего сына в Лангепасе Ханты-Мансийского автономного округа.
URA.RU сообщает, что преступление случилось в квартире на улице Ленина. Пьяная 39-летняя мать наносила удары ногами и руками своему малолетнему ребенку. Мальчик умер от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». 

Ранее сообщалось, что мать, убившая младенца в поезде на МЦК сразу после родов, получила три года колонии общего режима. Об этом сообщили Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Напомним, 24 апреля во время уборки вагонов в мусорном баке одного из туалетов электропоезда Ласточка на станции Андроновка обнаружили тело новорожденного мальчика. По данному факту была задержана 25-летняя женщина. 

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#убийство
#новости
#происшествие
#мать
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«Жертв может быть больше»: Убивший пять россиянок маньяк избежал пожизненного срока
Родственники погибших возмущены мягким приговором серийному убийце Незнамову
04 декабря 2023, 11:17

Фото: istock / OlFedv

Жители Свердловской области возмутились мягким приговором, который получил 44-летний маньяк Михаил Незнамов, убивший пять девушек. Об этом сообщает РАИ Новости.

Мужчину осудили на 17 лет, но, как считают родственники жертв, этот приговор несправедлив и маньяк заслуживает пожизненного наказания.

С 2000 по 2005 год в Каменск-Уральском был совершен ряд преступлений с одинаковым почерком. Мужчина нападал на девушек ночью, насиловал и убивал их, используя колготки своих жертв. Долгое время преступления не могли раскрыть. Убийства прекратились, когда Незнамов получил срок за разбой. Он вышел на свободу в 2012 году. 

Спустя 10 лет следователи решили проверить незакрытые дела прошлых лет. С помощью имеющегося образца ДНК они смогли выйти на Незнамова. Он сотрудничал со следствием и отделался минимальным наказанием, избежав таким образом пожизненного заключения.

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#разбой
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#маньяк
#новости
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В Крыму произошло массовое отравление неизвестным веществом
В Крыму погибли четыре человека от отравления неизвестным веществом
04 декабря 2023, 11:06

Фото: istock / Soumen Hazra

Четыре человека, среди которых двое детей, умерли от отравления неизвестным веществом в Симферопольском районе Республики Крым. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на сотсдвренный источник.
Также сообщается о 7 пострадавших, в числе которых пятеро детей. Других подробностей на данный момент не сообщается. 

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске умерла двухлетняя девочка от отравления метадоном.  

Возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Склонение к потреблению наркотиков несовершеннолетнего». Отцу ребенка грозит 15 лет тюрьмы. Сообщается, что ребенок мог отравиться метадоном, привезенным из Ставрополя.

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#крым
#отравление
#происшествие
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В ЛНР задержали украинского шпиона, который собирал данные о военных РФ
04 декабря 2023, 10:23

Фото: istock / BrianAJackson

Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Украины, который собирал данные о местах дислокации российских войск и передавал ее украинской стороне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные УФСБ.
Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ «шпионаж». Фигурант задержан. Ведется следствие. 

Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ России по Омской области задержали 22-летнего мужчину, который склонял мобилизованных россиян к сдаче в плен и переходу на сторону Вооруженных сил Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Сегодня, 4 декабря, также поступала информация о том, что бывший посол Соединенных Штатов Америки в Боливии Мануэль Роча был арестован ФБР по обвинению в шпионаже на Кубу.

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#уголовное дело
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#ук
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#следствие
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#рф
#шпион
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На ЦКАД в Подмосковье произошло смертельное ДТП с двумя фурами
04 декабря 2023, 10:05

Фото: ГУ МВД РФ по МО

На 50-м км ЦКАД в Подмосковье столкнулись две фуры. В результате ДТП один человек погиб, сообщается в телеграм-канале Главного управления МВД России по Московской области.
«По предварительной информации, грузовой автомобиль совершил попутное столкновение с другим грузовиком. После этого они сложились, и их развернуло. В результате аварии мужчина – предполагаемый виновник инцидента – скончался», – говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. 
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#авария
#цкад
#грузовик
#подмосковье
#московская область
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Пьяный россиянин изнасиловал 11-летнюю падчерицу и убил её мать
SHOT: В Ижевске пьяный отчим изнасиловал 11-летнюю падчерицу и убил её мать
04 декабря 2023, 09:54

Фото: istock / choochart choochaikupt

В Ижевске ​​​​​пьяный отчим изнасиловал 11-летнюю падчерицу, а потом убил её мать и спрятал тело около дома.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, мрачная история произошла в частном доме на улице Ладыгина. Девочка осталась дома с 27-летним Тимуром Ахтямовым. Он сильно напился, избил и изнасиловал девочку. Тимур запугал ребенка и она не рассказала о случившемся матери. Но через несколько дней обо своем догадалась бабушка, глядя на состояние девочки. Она вызвала сотрудников полиции. Она рассказала своей дочери, матери пострадавшей о том, что случилось. Из-за этого между ними произошёл страшный конфликт, в ходе которого сожитель избил, задушил и попытался спрятать тело.

Убийца задержан, против него возбудили уголовные дела по статьям  «Убийство», «Насильственные действия сексуального характера», «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». Ему грозит более 20 лет тюремного заключения. Ранее он был судим за угон автомобиля.

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#убийство
#конфликт
#угон
#мать
#дома
#девочка
#изнасилование
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«Китайская гирлянда»: Стала известна причина пожара, от которого погибли двое детей
Уголовное дело возбуждено после гибели двоих детей на пожаре в Москве
04 декабря 2023, 09:19

Фото: istock / Akintevs

После гибели двоих детей на пожаре в Москве возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, причиной пожара стала китайская гирлянда, висящая на шторах в детской комнате. 

Трагедия произошла вечером 3 декабря. В доме на улице Библиотечная вспыхнул пожар. Четырёхлетний мальчик и девятилетняя девочка скончались по пути в больницу. 48-летний тец сейчас находится в реанимации с сильными ожогами 10% тела и отравлением продуктами горения. Мать во время пожара не находилась дома, с ней сейчас работают психологи.

На данный момент обвинения в рамках возбуждённого уголовного дела никому из родителей не предъявлены.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае возбудили уголовное дело по факту гибели 33-летней женщины и детей 5, 7 и 15 лет в пожаре. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#уголовное дело
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#девочка
#тела
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В результате извержения вулкана в Индонезии погибли 11 человек
04 декабря 2023, 08:59

Фото: istock / Gani Pradana Ongko Prastowo

Как минимум 11 человек умерли из-за извержения вулкана Марапи на острове Суматра в Индонезии. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на спасательные службы.
По предварительной информации, извержение произошло 3 декабря. Вулкан выбросил пепел на высоту более 15 тысяч метров. Сообщается, что 3 человека найдены живыми, 12 считаются пропавшими без вести.

Марапи считается самым активным среди всех индонезийских вулканов. Ученые считают, что извержение большего масштаба может привести к другим различным аномалиям, что может повлечь голод и коллапс экономики во всем мире.

Ранее климатолог Михаил Юлкин назвал главную опасность отколовшегося размером с Лондон айсберга. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также журналист «Радио 1» пообщалась с экспертами и представителями власти, и попыталась выяснить почему Россия не борется с глобальным потеплением.

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#климат
#смерть
#индонезия
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