В столице Абхазии началось наводнение и отключили свет из-за дождей

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В Сухуме река Сухумка вышла из берегов, из-за чего началось наводнение и отключение света.
Telegram-канал D News Абхазия сообщает, что ливень затопил городские трансформаторы. В данный момент неизвестно, когда будет восстановлена подача электричества.
Ранее глава МЧС республики Абхазия Лев Квициния рассказал, что поиски пропавшей туристки из Москвы идут в селе Агараки в Гадаутском районе.
Известно, что женщина отдыхала вместе с мужем в селе Агараки. По словам очевидцев, туристку унесло течением реки Бзыбь.
Накануне министр туризма Абхазии Теймураз Хишба предложил на время закрыть все пляжи в стране из-за погоды.
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Ранее глава МЧС республики Абхазия Лев Квициния рассказал, что поиски пропавшей туристки из Москвы идут в селе Агараки в Гадаутском районе.
Накануне министр туризма Абхазии Теймураз Хишба предложил на время закрыть все пляжи в стране из-за погоды.
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Мария Фирсова