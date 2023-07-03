В столичном метро задержан срочник, укравший боеприпасы из военчасти

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В московском метрополитене задержали солдата срочной службы, который украл из военной части патроны и гранаты, теперь ему грозит уголовное дело или контракт с Минобороны на 10 лет. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
В момент задержания с военным находились еще 12 его сослуживцев. После происшествия в части провели проверку и поставили на особый контроль. Теперь срочнику предлагают подписать контракт с Минобороны России на 10 лет. В противном случае против молодого человека будет возбуждено уголовное дело по факту кражи боеприпасов из военной части.
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Элина Позднякова