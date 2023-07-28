В столичном районе Бибирево неизвестный в балаклаве с ножом гонялся людьми

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В Москве в Районе Бибирево неизвестный мужчина в балаклаве, вооружившись ножом, гонялся за жителями одного из многоквартирных домой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Люди смогли убежать и спрятаться в подъезде. Нападавший разбил стекло, но проникнуть внутрь так и не смог. Тогда он просто скрылся в неизвестном направлении. Сейчас мужчину ищут сотрудники полиции. Также выясняется его личность.
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Элина Позднякова