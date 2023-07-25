В столичном СК рассказали, кто чаще становится убийцей

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Заместитель руководителя Главного следственного управления СК России по городу Москве Сергей Ярош заявил, что чаще всего преступниками становятся мужчины. Об этом Ярош сообщил «Вечерней Москве».
«В текущем периоде 2023 года в суд направлено три уголовных дела об убийствах и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего», — цитирует Яроша «Вечерняя Москва».
Ярош отмечает, что преступления против половой свободы личности, убийства совершают люди, у которых нет высшего образования, работы, а также личности, страдающие от алкогольной зависимости.
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