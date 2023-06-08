В столичном ТЦ «Авиапарк» 14-летний мальчик сломал позвоночник в игровой комнате

Фото: Фотобанк Московской области / Татьяна Коробейник
Четырнадцатилетний подросток упал на копчик с конструкции высотой 1,5 метра в игровой комнате торгового центра и сломал позвоночник
Четырнадцатилетний мальчик сломал позвонок в игровой комнате одного из торговых центров Москвы, передаёт РЕН ТВ.
Уточняется, что происшествие произошло в среду, 7 июня, в ТЦ «Авиапарк» на Ходынском бульваре в Москве. Как рассказала мама мальчика, её сын повредил спину, когда находился в игровой комнате парка развлечений «Zамания». Школьник пытался запрыгнуть на возвышение из матов, но не удержался и упал на копчик с конструкции высотой 1,5 метра.
Ребёнка госпитализировали с компрессионным переломом L1 позвонка.
В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве местный житель украл электросамокат стоимостью 487 тысяч рублей и сумку с деньгами, а в Иркутске восьмилетняя девочка выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.
Уточняется, что происшествие произошло в среду, 7 июня, в ТЦ «Авиапарк» на Ходынском бульваре в Москве. Как рассказала мама мальчика, её сын повредил спину, когда находился в игровой комнате парка развлечений «Zамания». Школьник пытался запрыгнуть на возвышение из матов, но не удержался и упал на копчик с конструкции высотой 1,5 метра.
В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве местный житель украл электросамокат стоимостью 487 тысяч рублей и сумку с деньгами, а в Иркутске восьмилетняя девочка выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.
Яна Таёжная