В столице Украины сообщили о минировании всех торговых центров

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«Полиция столицы получила информацию о минировании всех торгово-развлекательных центров Киева», - прокомментировал ситуацию Попко.
Ранее полиция проверяла торговые комплексы Москвы после сообщения о массовом минировании. Предположительно, угрозы о минировании поступили с Украины.
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