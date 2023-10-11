Пострадавшим машинистом оказался главный ревизор по безопасности метро в Москве

Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников
Пострадавшим машинистом во время столкновения поездов оказался главный ревизор по безопасности московского метрополитена Николай Козлов, именно он управлял составом, который выехал из тупика и врезался в поезд, стоящий на станции. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».
51-летний Николай Козлов обладает идеальной репутацией на работе и работает в подземке уже много лет. Именно он стал управлять тем поездом, так как является почетным машинистом ретро-поездов московского метро.
По предварительным данным, состав «Яуза» перегонялся в музей метро в депо «Измайлово», так как уже был выведен из эксплуатации. В результате аварии Козлов получил несколько травм, его уже доставили в больницу.
Предварительно, причиной инцидента называют отказ тормозов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
Прокуратура взяла под контроль инцидент с поездами на станции «Печатники»
Стало известно о новых пострадавших при столкновении поездов в метро Москвы
К станции метро Печатники направлено 20 бригад скорой помощи
Алина Юрчак