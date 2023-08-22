В Строгино и Красногорске прозвучали взрывы

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В Красногорске и Строгино слышны взрывы, сообщают очевидцы.
Телеграм-канал Mash пишет, что предположительно, сработала система ПВО.
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Диана Аванесян