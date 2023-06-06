В Ступино сгорел автомобиль с ребёнком внутри из-за короткого замыкания

В Ступино во дворе жилого дома на Проспекте победы загорелся автомобиль с ребёнком внутри

В городском округе Ступино во дворе жилого дома на Проспекте победы загорелся автомобиль внутри с 10-летней девочкой, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Ступино.



Жительница дома заметила возгорание и подняла тревогу. Крики женщины услышали судебные приставы, чей офис находится недалеко.





Услышав, что внутри машины кто-то есть, Григорий Серебряков, сотрудник ведомства, вместе с местным жителем разбили стекло автомобиля и вытащили девочку.

«Внутри машины дым был сплошной. Парень разбил заднее стекло и помог девочке выбраться. Затем я раздал наши офисные большие огнетушители и лом, пламя удалось сбить, никто не пострадал», — рассказал Григорий Серебряков.

В служебном помещении нашлись большие пожарные огнетушители, с помощью которых приставы и потушили огонь еще до приезда пожарной бригады. На место происшествия прибыли пожарные и машина скорой помощи.



Пожарные предварительно назвали причиной возгорания короткое замыкание.