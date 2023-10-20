Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В суд поступило первое дело о подготовке покушения на журналиста Соловьёва

В суд поступило первое дело о подготовке покушения на журналиста Соловьёва

20 октября 2023, 12:10
Фото: iStock/Michał Chodyra

Фото: iStock/Michał Chodyra

В московский суд поступило первое уголовное дело о подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьёва. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Второго западного окружного военного суда.
Напомним, что в апреле 2022 года сотрудниками ФСБ были задержаны шесть членов организации National Socialism/White Power*, которые по заданию СБУ планировали убийство Соловьёва. Среди них был Василий Стрижаков, в отношении которого заведено уголовное дело.

Суд в ближайшее время рассмотрит дело в отношении Стрижакова.


Напомним, что попытка покушения по заданию Украины планировалась и на журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. Следственный комитет ранее сообщал о возбуждении уголовного дела по факту покушения на убийство.

Читайте также:

ФСБ: Предотвращена подготовка убийства журналисток Маргариты Симоньян и Ксении Собчак

ФСБ задержала мужчину за попытку подрыва российской военной колонны

В ЛНР совершено покушение на главу таможни Афанасьевского

*запрещённая в России террористическая организация
#суд
#москва
#журналист
#уголовное покушение
Читайте нас в
Стали известны новые подробности по делу Блиновской
Следствие требует продлить домашний арест блогеру Елене Блиновской
20 октября 2023, 11:21

Фото: iStock/Zolnierek

Следствие потребовало продления домашнего ареста блогеру Елене Блиновской. Об этом РИА Новости сообщили в Замоскворецком суде Москвы.
Напомним, что блогера Елену Блиновскую отправили под домашний арест по делу о неуплате налогов и отмывании денег. В период с 2019 по 2021 годы её налоговая задолженность дошла до отметки в более чем 918 миллионов рублей.

Ранее, 21 июля, ей уже продлевали домашний арест до 26 октября. В этот период женщине запрещено покидать свой подмосковный дом и пользоваться связью.

Следующее заседание суда пройдёт 24 октября, где будет решено дальнейшее положение Блиновской. За неуплату налогов блогеру может грозить лишение свободы сроком до десяти лет по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Также, в начале сентября адвокат ​подсудимой Наталия Сальникова сообщала, что Блиновской разрешили на время покинуть свой коттедж в Истре, чтобы принять участие в голосовании на выборах мэра Москвы.

Читайте также:

ФНС разблокировала один из счетов блогера Блиновской

Мосгорсуд оставил Блиновскую под домашним арестом

Муж Елены Блиновской Алексей: После ареста счетов нам не на что жить
#суд
#арест
#блогер
#следствие
Читайте нас в
В ДТП в Приморье погибли двое взрослых и маленький ребёнок
Прокуратура: в Приморье в ДТП погибли двое взрослых и четырёхлетний ребёнок
20 октября 2023, 11:07

Фото: iStock/Anton Novikov

Три человека, среди которых малолетний ребёнок, погибли в результате ДТП в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Уточняется, что в пятницу, 20 октября, произошло лобовое столкновение автомобилей Toyota Corona и Volkswagen Touareg. Второй автомобиль загорелся. 

Водитель загоревшегося автомобиля, а также водитель и 4-летний пассажир Toyota скончались на месте от полученных травм. Пассажир автомобиля Volkswagen был экстренно госпитализирован. 

В настоящее время проводится проверка причин и обстоятельств аварии. Прокуратура поставила под контроль её проведение. 

Ранее сообщалось, что водитель в Екатеринбурге сбил 11-летнего ребёнка и скрылся с места аварии. 

Читайте также:

В Обнинске пожарный камаз столкнулся с маршруткой, пострадал ребенок  

На юге Москвы загорелся легковой автомобиль

Сенатор от Татарстана Емельянов попал в серьёзное ДТП
#дтп
#гибель
#авария
#столкновение
#автомобили
Читайте нас в
Прохожий обнаружил труп младенца в мусорном контейнере в Балашихе
20 октября 2023, 11:02

Фото: iStock/blinow61

В Балашихе в мусорном контейнере прохожий обнаружил труп новорождённого ребенка, завернутый в плед. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.
«19 октября 2023 года около 12 часов дня местным жителем в одном из мусорных контейнеров г. Балашихи в завернутом пледе обнаружен младенец мужского пола без признаков жизни», - говорится в сообщении ведомства.

На место происшествия приехали следователи и криминалисты. Они осмотрели место, допросили возможных свидетелей преступления. Также назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения точной причины смерти новорожденного мальчика. Уточняется, что следов насильственной смерти на ребенке не обнаружено. Кроме того, будут проведены медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

Многодетная пьяная россиянка пыталась задушить четырехлетнего сына

Студент из Волгоградской области прилюдно изнасиловал товарища карандашом

В Улан-Удэ прохожие нашли на остановке полуголого 12-летнего мальчика
#дело
#уголовное дело
#следователи
#младенец
#происшествия
Читайте нас в
Многодетная пьяная россиянка пыталась задушить четырехлетнего сына
Суд отправил в колонию мать, которая издевалась над детьми в Свердловской области
20 октября 2023, 10:36

Фото: istock / kieferpix

В Каменском районе Свердловской области суд отправил в колонию строгого режима многодетную мать, которая на протяжении девяти месяцев издевалась над двумя детьми. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«Женщина на протяжении девяти месяцев, в период с мая 2021-го по январь 2022-й, истязала двоих сыновей. Ее отправили в колонию на три с половиной года», — написали в телеграм-канале «Прокуратура Свердловской области».
Женщина пыталась задушить четырехлетнего сына подушкой. Второму ребенку 12 лет. По информации следствия, горе-мать периодически била детей, скидывая их со стула или кроватки и хватала за волосы.

Мать также обязана выплатить детям компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей. Сейчас мальчики находятся с отцом и с несовершеннолетними сестрами и братом. 

Ранее в Челябинске мать обвинила воспитательницу детского сада в издевательстве над ее 6-летним сыном. Она заявила, что работница детсада заставила ее сына есть хлеб из мусорного ведра. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 
В Улан-Удэ прохожие нашли на остановке полуголого 12-летнего мальчика
В Москве суд арестовал экс-поставщика шапок-ушанок для Минобороны и МВД

Екатеринбуржец сбил 11-летнего ребенка и скрылся с места ДТП

#суд
#прокуратура
#женщина
#мать
#служба
Читайте нас в
Студент из Волгоградской области прилюдно изнасиловал товарища карандашом
20 октября 2023, 10:27

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Волгоградской области 16-летнему студенту колледжа грозит до 20 лет лишения свободы за то, что он прилюдно изнасиловал товарища карандашом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, ситуация произошла еще в прошлом году. Компания подростков отмечала 13-летие одного из мальчиков. Дети выпивали и один из них уснул. Еще один подросток в какой-то момент вспомнил обиды, снял со спящего штаны и засунул карандаш в анус при всей компании.
 
Казалось бы, про это все забыли, однако правосудие восторжествовало. Сейчас ему грозит до 20 лет лишения свободы по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет.

Ранее также сообщалось, что в начале октября в кафе «Ромашка» изнасиловали гостя шваброй. Извращенцы снимали на видео избиение мужчины, а потом и сам процесс насилия шваброй. Видео позже опубликовали в Сети. Пострадавший мужчина до сих пор находится в больнице.

Читайте также:

В кафе «Ромашка» начались проверки после изнасилования шваброй мужчины

Россиянина задержали за растление восьми школьниц под мостом

На Урале ищут владельца кафе «Ромашка», который изнасиловал шваброй гостя
#подросток
#дети
#пострадавший
#компании
Читайте нас в
16-летняя петербурженка обвинила массажиста в сексуальном насилии
20 октября 2023, 10:21

Фото: istockphoto/mapo

Несовершеннолетняя клиентка обвинила массажиста в совершении насильственных действий сексуального характера. По ее словам, мужчина приставал к ней с определенной целью прямо во время сеанса.
16-летняя студентка петербургского колледжа обратилась за услугами массажа в салон «Зефирка» на Яхтенной улице Северной столицы, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». Там ее принял мастер Зейнулабдин и, по словам девочки, насильно заставлял ее совершать унизительные вещи.

25-летний уроженец Средней Азии несколько лет назад получил российское гражданство и жил в съемной квартире на Краснопутиловской улице. Там его и задержали. Сейчас массажист объясняет правоохранителям, что именно входит в его услуги «незабываемого массажа», как указано в рекламе, всего за 777 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Читайте также:

Daily Beast: Кевина Спейси вновь обвинили в сексуальных домогательствах

В Петербурге мужчина полгода развращал школьницу с помощью шантажа

Массажиста из районной больницы подозревают в домогательствах до школьников
#гражданство
#вещи
#услуги
#санкт-петербург
Читайте нас в
В Москве полицейские задержали нигерийца с наркотиками в трусах
В Москве задержали нигерийца с 28 пакетиками мефедрона в трусах
20 октября 2023, 09:47

Фото: istock / Roman Didkivskyi

В Москве задержали гражданина Нигерии, у которого обнаружили 28 пакетиков с мефедроном в нижнем белье. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации канала, 21-летнего молодого человека по имени Аджао Олиджиде Хабиб остановили правоохранительные органы на Халтуринской улице. Во время досмотра полицейские заподозрили неладное и поняли, что парень что-то скрывает. В трусах у него обнаружили 28 закладок с белым наркотическим веществом. Экспертиза установила, что это был мефедрон общим весом около 42 граммов. 

Гражданина Нигерии задержали и возбудили уголовное дело по 228-й статье.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Раменском полиция задержала двух российских пенсионерок за торговлю героином. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 
В Улан-Удэ прохожие нашли на остановке полуголого 12-летнего мальчика
В Москве суд арестовал экс-поставщика шапок-ушанок для Минобороны и МВД

Екатеринбуржец сбил 11-летнего ребенка и скрылся с места ДТП

#дело
#уголовное дело
#полицейские
#наркотики
Читайте нас в
В Коломне служебная собака обнаружила наркотики в сигаретах
20 октября 2023, 09:18

Фото: пресс-служба УФСИН России по Московской области

В коломенском СИЗО-6 служебная собака учуяла наркотические вещества в продуктово-вещевой передаче для осужденного. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН России по Московской области.
Запрещенные вещества были обнаружены в посылке для осужденного по статье ст. 228 ч.2 УК РФ «Незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере». Фильтры 19 сигарет пропитаны неизвестным белым веществом. После экспертизы сотрудники установили, что это производным наркотического средства метилфедрон. 

В следственном изоляторе сразу задержали девушку, которая принесла передачку для заключенного. В ходе обыска у неё обнаружили и изъяли шприцы с остатками вещества.

Стоит отметить, что в настоящий момент на гражданку возбуждено уголовное дело по статье 228. часть 1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».


Читайте также:

  Росгвардейцы задержали в Электростали неудачливого грабителя банкомата

На юге Москвы загорелся легковой автомобиль

В квартире жителя Балашихи выросли грибы
#дело
#уголовное дело
#производство
#сотрудники
#коломна
#наркотики
#подмосковье
Читайте нас в
В Ирландии начался суд над учительницей за занятие оральным сексом с 13-летним мальчиком
RTE: В Ирландии судят учительницу за занятие оральным сексом с 13-летним
20 октября 2023, 07:49

Фото: istock / mactrunk

В Ирландии судят 63-летнюю школьную учительницу Джасинту Макшерри О’Коннор, которую подозревают в развращении несовершеннолетнего. Информацию сообщает телеканал RTE.

Обвинения женщине выдвинул сам пострадавший, только спустя 38 лет. Как объяснил потерпевший, он тогда был мал и не понимал что делает, поэтому решил обратиться в полицию только когда у самого появились дети. 

По версии пострадавшего, в 1985 году, когда ему было 13 лет, а О’Коннор 24 года, они находились на отдыхе в Испании и женщина начала приставать к мальчику в бассейне, после чего они занялись оральным сексом. Позже еще два сексуальных контакта произошли у него дома уже после возвращения из поездки.

О’Коннор обвиняют в двух случаях непристойного нападения на ребенка. Свою вину женщина не признает.

Ранее пользователи Reddit рассказали о лучшем сексе с инвалидами. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также: 

В Улан-Удэ прохожие нашли на остановке полуголого 12-летнего мальчика

В Москве суд арестовал экс-поставщика шапок-ушанок для Минобороны и МВД


Екатеринбуржец сбил 11-летнего ребенка и скрылся с места ДТП
#дети
#женщина
#пострадавший
#поездки
#дома
#секс
Читайте нас в
Достижения.рф