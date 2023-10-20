В суд поступило первое дело о подготовке покушения на журналиста Соловьёва

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В московский суд поступило первое уголовное дело о подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьёва. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Второго западного окружного военного суда.
Напомним, что в апреле 2022 года сотрудниками ФСБ были задержаны шесть членов организации National Socialism/White Power*, которые по заданию СБУ планировали убийство Соловьёва. Среди них был Василий Стрижаков, в отношении которого заведено уголовное дело.
Суд в ближайшее время рассмотрит дело в отношении Стрижакова.
Напомним, что попытка покушения по заданию Украины планировалась и на журналисток Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. Следственный комитет ранее сообщал о возбуждении уголовного дела по факту покушения на убийство.
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Суд в ближайшее время рассмотрит дело в отношении Стрижакова.
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*запрещённая в России террористическая организация
Анастасия Чинкова