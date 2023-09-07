В Сумах на северо-востоке Украины раздались взрывы

На Украине Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) возбудить дело против экс-главы Фонда госимущества Рустема Умерова, который стал новым министром обороны Украины, по факту превышения полномочий на прошлой должности. Об этом пишут «Комментарии».