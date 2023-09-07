В Сумах на северо-востоке Украины раздались взрывы

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Несколько взрывов раздались на северо-востоке Украины в городе Сумы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное», не приведя никаких подробностей произошедшего.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.
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