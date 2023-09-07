Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Сумах на северо-востоке Украины раздались взрывы

В Сумах на северо-востоке Украины раздались взрывы

07 сентября 2023, 00:43
Фото: iStock/3sbworld

Фото: iStock/3sbworld

Несколько взрывов раздались на северо-востоке Украины в городе Сумы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное», не приведя никаких подробностей произошедшего.

Известно лишь, что одновременно со взрывами на территории Сумской, а также Одесской областей Украины была объявлена воздушная тревога.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.

Читайте также:

В Киеве и Киевской области прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщили о взрывах в районе города Рени Одесской области

«Зеркало недели»: В Одессе прозвучал мощный взрыв

#взрывы
#украина
#воздушная тревога
Читайте нас в
На Украине суд обязал НАБУ возбудить дело против нового министра обороны Умерова
06 сентября 2023, 23:22

Фото: iStock/alzay

На Украине Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) возбудить дело против экс-главы Фонда госимущества Рустема Умерова, который стал новым министром обороны Украины, по факту превышения полномочий на прошлой должности. Об этом пишут «Комментарии».
По информации издания, это произошла 25 августа, то есть до того, как Верховная Рада проголосовала за Умерова на посту главы оборонного ведомства.

Предположительно, глава Фонда госимущества и его заместители продавали фирмам, связанным с «Центрэнерго», электроэнергию по ценам ниже рыночной.

Читайте также:

Новый министр обороны Украины Умеров рассказал о затратах на оборону

Зеленский уволил главу администрации подконтрольной Киеву части ДНР Кириленко

Новый министр обороны Украины Умеров пообещал сделать все для победы Киева

#министр
#украина
#суд
Читайте нас в
Кадры массовой драки со свадьбы в Воронежской области попали в сеть
Свадьба в Борисоглебске закончилась массовой дракой на проезжей части
06 сентября 2023, 21:47

Фото: iStock/globalmoments

Свадьба в городе Борисоглебске Воронежской области ярко завершилась массовой драки на проезжей части, рассказали в пресс-службе регионального УМВД в интервью «МОЁ!».
Праздник в Борисоглебске проходил 5 сентября. 
По информации СМИ, причиной драки стал конфликт, который начался еще в ресторане. Участники потасовки плавно переместились на тротуар, а затем вытащили друг дурга прямо на проезжую часть, чем затруднили движение автотранспорта. 

Конфликтующих попытались разнять случайные прохожие.

​Отмечается, что в результате драки никто не получил серьезных травм. Ни в полицию, ни в больницу ​по факту этого происшествия никто так и не обратился.

Читайте также: 

В Петербурге мужчина полгода развращал школьницу с помощью шантажа

Перевёрнутая лодка в столичном Химкинском водохранилище оказалась тренировкой

Кадры массовой драки мигрантов с детской площадки в Екатеринбурге попали в сеть


#праздник
#конфликт
#свадьба
#драка
#воронеж
Читайте нас в
В Петербурге мужчина полгода развращал школьницу с помощью шантажа
В Петербурге мать заявила, что ее дочь полгода развращали с помощью шантажа
06 сентября 2023, 21:25

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Санкт-Петербурге женщина рассказала полиции, что ее дочь полгода развращали с помощью шантажа, сообщает «Фонтанка».
В отделение полиции обратилась 62-летняя мать 15-летней школьницы. Она заявила, что некий мужчина на протяжении полугода совершал развратные действия в отношении ее дочери, угрожая ей распространить интимные видео. 

Мать отметила, что точное имя насильника она назвать затрудняется, однако, предположила, что это 30-летний житель Владимирской области.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Читайте также: 

На Кубани задержали россиянина, который стоял с расстегнутой ширинкой перед незнакомой девочкой

В Белгородской области массажиста из районной больницы подозревают в домогательствах до несовершеннолетних

В Подмосковье задержали педофила, который 6 лет издевался над падчерицей
#мать
#санкт-петербург
#педофилия
#школьник
#видео
Читайте нас в
Житель Кузбасса скинул с девятого этажа беременную собаку
06 сентября 2023, 20:47

Фото: iStock/BrianAJackson

Житель Кузбасса скинул с девятого этажа беременную собаку, сообщили в пресс-службе полицейского главка региона в интервью «РИА Новости».
Трагедия произошла в городе Киселевска Кемеровской области.

В полицию обратилась соседка живодера. Она рассказала, что местный житель скинул животное с огромной высоты, в результате чего собака погибла. 

Выяснилось, что совершил это поступок 48-летний местный житель. Он заявил, что сбросил собаку с балкона потому, что хотел наказать ее за то, что она покусала домашнюю крысу.

«В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», - прокомментировали ситуацию представители полиции.

По результатам проверки в отношении жителя Киселевска будет избрана мера пресечения в соответствии с российским законодательством.

Читайте также: 

Пожар в самарской больнице унес жизнь пациента, который лечился от пневмонии

Подросток без прав разбился насмерть за рулем ВАЗ-2110 под Волгоградом

В Узбекистане семь человек отравились поддельной водкой, один умер
#животное
#трагедия
#проверки
#собака
#кемерово
Читайте нас в
Более 30 человек погибли из-за циклона в Бразилии
06 сентября 2023, 20:20

Фото: istockphoto.com/Daria Kaloshina

В результате циклона, обрушившегося на бразильский штат Риу-Гранди-ду-Сул, погиб 31 человек.
«Число погибших в результате прохождения циклона выросло до 31», — приводит РИА Новости сообщение портала G1.

До этого сообщалось, что жертвами стихии в регионе стали 27 человек.

Ранее сообщалось, что проливные дожди вызвали серьёзное наводнение в Стамбуле. Улицы города ушли под воду: машины не могут ехать, движение мотоциклов и вовсе запретили. Оказалась затоплена станция метро «Башакшехир». Десятки человек застряли в Национальной библиотеке, вода постепенно затапливает помещение — люди снимают видео и просят о помощи. К ним уже направлены спасатели.

Кроме того, четыре человека погибли, семь пострадали во время наводнений, которые вызвали проливные дожди в центральных регионах Турции.

Читайте также:

Из-за проливных дождей улицы Стамбула ушли под воду

В Турции из-за наводнений погибли четыре человека

В Турции началось наводнение после мощных дождей
#происшествие
#бразилия
#погода
#погибшие
#циклон
Читайте нас в
Пожар в самарской больнице унес жизнь пациента, который лечился от пневмонии
06 сентября 2023, 19:53

Фото: iStock/Bilanol

При пожаре, вспыхнувшем в самарской больнице, погиб один человек, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
«Погиб один человек, пострадавших нет, проводится эвакуация», - прокомментировали ситуацию представители МЧС.

Огонь вспыхнул 6 сентября в Самарской городской больнице №4 на улице Мичурина примерно в шесть часов вечера по московскому времени. Выяснилось, что в палате на третьем этаже загорелись матрас и мебель, однако, уже в 18.33 (по мск) пожар был локализован. По факту произошедшего проводится проверка.

Отмечается, что погибший пациент поступил в больницу 3 сентября с пневмонией. По предварительной информации, он скончался еще до начала пожара.

Читайте также: 

В Екатеринбурге один человек пострадал при разгерметизации газового баллона в многоэтажном доме

В Петербурге юноша получил серьезные ожоги в крематории для животных

МЧС: В Долгопрудном вспыхнул пожар в доме престарелых
#пациент
#мчс
#пожар
#погибший
#мебель
#больница
Читайте нас в
В многоэтажном доме Екатеринбурга произошел взрыв
В Екатеринбурге один человек пострадал при разгерметизации газового баллона в многоэтажном доме
06 сентября 2023, 19:40

Фото: iStock/dzika_mrowka

В 12-этажном жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
По прибытии на место происшествия экстренных служб, выяснилось, что в квартире на 12 этаже произошла разгерметизация газового баллона. При этом, пожара после взрыва не последовало. 

В пострадавшей квартире взрывной волной повыбивало стекла из окон, однако, несущие конструкции здания не были повреждены. 

Эвакуировать жильцов из других квартир не было необходимости. 

В результате взрыва пострадал один человек. Отмечается, что он находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы для его жизни нет.

Читайте также: 

Брянский пенсионер принес домой найденный БПЛА со взрывчаткой

Пауэрбанк взорвался в рюкзаке гимназистки в Петербурге

Украинский военный получил 25 лет колонии за изнасилование и убийство в Мариуполе
#екатеринбург
#взрыв
#мчс
#жилой дом
#пострадавший
Читайте нас в
Ростовские врачи спасли мужчину после укуса паука-каракурта
06 сентября 2023, 19:33

Фото: РИА Новости/И. Мухин

Врачи Городской больницы №20 спасли мужчину, которого укусил ядовитый паук-каракурт. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.
Мужчина сам обратился за медицинской помощью. Паук укусил его в ногу, когда он босиком ходил по двору частного дома. Он почувствовал  жгучую боль в ноге, снял с себя паука, поместил его в стеклянную банку и отправился в больницу.

Уже на приеме у врача состояние пациента резко ухудшилось. У него стали отниматься руки и ноги, появились сильный жар и головные боли, резкие боли в животе, нарушения сознания, одышка. Мужчину положили в стационар и провели экстренную дезинтоксикацию. В настоящее время пациент чувствует себя лучше и готовится к выписке. Специалисты определили, что его укусил ядовитый паук-каракурт, чей яд достаточно опасен. В данном случае помогло то, что пострадавший сразу после укуса обратился за медицинской помощью.

Читайте также:

Жителей Подмосковья напугало появление огромных пауков-ос

После укуса паука-каракурта подросток из Волгограда попал в реанимацию

Пауки-вязальщики пробудились в лесах Подмосковья и начали плести свою паутину

#пациент
#яд
#пострадавший
#специалисты
#мужчина
#нарушения
#стационар
Читайте нас в
Подросток без прав разбился насмерть за рулем ВАЗ-2110 под Волгоградом
06 сентября 2023, 19:07

Фото: istockphoto/Anton Novikov

На трассе Р-22 «Каспий» в Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Не имевший прав 15-летний подросток погиб после столкновения его автомобиля с иномаркой.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области, автомобиль ВАЗ-2110 под управлением подростка совершал разворот, выезжая с обочины дороги. Юный водитель не убедился в безопасности маневра, а после не сумел справиться с управлением, и машину вынесло на встречную полосу. По ней на большой скорости ехал автомобиль Infinity, который столкнулся с машиной, которой управлял мальчик. От полученных травм подросток скончался на месте аварии до приезда скорой помощи. Водитель иномарки отделался легкими ушибами.

Установлено, что у подростка не было водительских прав. Инспекторы ГИБДД проводят проверку с целью выяснения всех обстоятельств и подробностей происшествия.

Читайте также:

Автобус въехал в кирпичный забор дома в Мытищах

В Раменском электричка столкнулась с автомобилем

В Ростовской области в аварии погибли пять человек

#гибдд
#подросток
#мвд
#дороги
#автомобиль
#водитель
#аварии
#происшествия
Читайте нас в
Достижения.рф