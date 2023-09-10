В Сумской и Черниговской областях Украины звучат взрывы

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Взрывы прогремели в Сумской и Черниговской областях Украины. Об этом сообщили украинское издание «Зеркало недели» и портал ТСН.ua. Какие-либо подробности не приводятся.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.
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