В Сургуте матери подрались на детской площадке

Фото: Фотобанк Московской области
Беременную россиянку избили на детской площадке в Сургуте
В ХМАО на беременную женщину прямо во дворе дома напала соседка. Причиной потасовки оказалось замечание в адрес одного из детей. Об этом сообщили в Telegram-канале Ural Mash.
По информации источника, инцидент произошел во дворе многоэтажного дома. Беременная женщина рассказала, что на детской площадке играл ребенок, который толкал и бил других ребят. В итоге, ее дочь заступилась за малышей, однако мальчик нанес ей удар в область живота и разбил губу.
После этого мама решила вмешаться в детскую ссору, поэтому обратилась к женщине, которая гуляла с агрессивным ребенком. В результате, соседка начала избивать беременную гражданку.
Матерей смогли разнять прохожие. В настоящий момент, беременная мама доставлена в медучреждение с угрозой выкидыша.
Ранее «Радио 1» сообщало, что двое москвичей задержаны за запуск дрона.
По информации источника, инцидент произошел во дворе многоэтажного дома. Беременная женщина рассказала, что на детской площадке играл ребенок, который толкал и бил других ребят. В итоге, ее дочь заступилась за малышей, однако мальчик нанес ей удар в область живота и разбил губу.
Матерей смогли разнять прохожие. В настоящий момент, беременная мама доставлена в медучреждение с угрозой выкидыша.
Ранее «Радио 1» сообщало, что двое москвичей задержаны за запуск дрона.
Татьяна Лаврова