В Сургуте подростки напали на участников Хеллоуина в торговом центре

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В Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа подростки совершили нападение на участников Хеллоуина в торговом центре «Сити молл».
Об этом пишет издание «Подъем», ссылаясь на администратора городского сообщества косплееров. По его словам, школьники угрожали людям в костюмах электрошокером. Одного из участников облили краской, а другого доставили в больницу с ожогом роговицы. Ему в глаз попал антисептик.
Косплееры планируют привлечь администрацию торгового центра к ответственности за игнорирование ситуации. В «Сити молл» объяснили, что действовали по инструкции.
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«Администрация вызвала полицию. Когда правоохранительные органы прибыли, мы услышали от них насмешку над нами. Многие бояться писать заявление. Участникам приходят угрозы», —рассказал администратор.
«Инцидент никак не связан с участниками и самим праздником Хеллоуин. Все ребята дружно принимали участие в нашем ивенте — и косплееры, и просто гости. Конфликт между подростками произошел после мероприятия», —сказали представители торгового центра.Сургутские следователи заинтересовались случившимся.
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Мария Фирсова