В Сургуте таксист-мигрант вышвырнул пассажирку из машины из-за замечания

В Сургуте таксист, уроженец одной из среднеазиатских республик, привёз двух женщин по неправильному адресу, за что получил от них замечание. Когда он всё-таки доставил пассажирок туда, куда им требовалось, одну из них он выволок из салона машины за капюшон и бросил в снег.