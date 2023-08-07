В Сургуте заключённый за изнасилование рецидивист объявил голодовку, требуя акустическую систему

Фото: iStock/Rattankun Thongbun
Мужчина отказывается есть, пока ему не принесут в изолятор акустическую систему для прослушивания музыки.
Shot пишет, что 23-летний Амирхон Ёкубов в 2022 году был осуждён на 10,5 года за изнасилование и мошенничество. Позже вскрылся ещё один эпизод —по той же 131 статье (ч. 3 — в отношении несовершеннолетнего или с заражением ВИЧ-инфекцией).
Мужчину доставили в суд. В камере он написал письмо начальнику изолятора, сообщая о своей забастовке. Заявил, что не будет есть без музыки и потребовал личной встречи с прокурором и сотрудниками уголовного розыска.
Запросы осуждённого отклонены. В данный момент сотрудники ИВС следят за самочувствием голодающего.
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Мужчину доставили в суд. В камере он написал письмо начальнику изолятора, сообщая о своей забастовке. Заявил, что не будет есть без музыки и потребовал личной встречи с прокурором и сотрудниками уголовного розыска.
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Мария Фирсова