В Свердловской области 10-летний мальчик умер из-за экстремального увлечения

Фото: istockphoto/Sergei Ramiltsev
10-летний зацепер скончался в реанимации после падения на рельсы.
E1.RU пишет, что 24 августа в посёлке Чкалова мальчик зацепился за поезд. Ребёнок не удержался, упал и сильно ударился головой о рельсы. Мальчика оттащили с железнодорожных путей и вызвали скорую.
Медики несколько дней боролись за жизнь ребёнка. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму и кровоизлияние в мозг. Накануне мальчик умер.
В СК и Минздраве региона информацию пока не прокомментировали.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали 17-летнего молодого человека, который сбил пятилетнего ребенка в районе Южного Бутово. Его доставили в территориальный отдел для дальнейшего установления обстоятельств происшествия.
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Медики несколько дней боролись за жизнь ребёнка. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму и кровоизлияние в мозг. Накануне мальчик умер.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали 17-летнего молодого человека, который сбил пятилетнего ребенка в районе Южного Бутово. Его доставили в территориальный отдел для дальнейшего установления обстоятельств происшествия.
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Мария Фирсова