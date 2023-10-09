В Свердловской области автомобиль сбил 80-летнюю пенсионерку

Фото: iStock/PinkBadger
В городе Березовский Свердловской области водитель автомобиля Nissan сбил 80-летнюю пенсионерку, переходящую дорогу по пешеходному переходу. Об этом пресс-служба ГИБДД сообщила «ВКонтакте».
В ведомстве отметили, что водительский стаж виновника аварии составляет девять лет, в 2023 году он уже дважды был привлечён к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Читайте также:
В Екатеринбурге девушка выпала из окна многоэтажки
В Липецке дерево, поваленное сильным ветром, упало на девочку
Электричка столкнулась с автомобилем на ж/д переезде в Подмосковье
Диана Аванесян