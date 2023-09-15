В Свердловской области грузовик влетел в автобус, пострадал ребенок

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В Свердловской области грузовик столкнулся с автобусом, об этом сообщили в прокуратуре по региону.
ДТП произошло в городе Березовский.
По информации ведомства, грузовой автомобиль выполнял разворот, находясь в правом ряду, и столкнулся с автобусом из второго ряда.
Представители ведомства проведут проверку по факту происшествия, чтобы установить правильность прохождения техосмотра грузовика, а также медосмотра водителя перед выходом на маршурт.
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По информации ведомства, грузовой автомобиль выполнял разворот, находясь в правом ряду, и столкнулся с автобусом из второго ряда.
«Предварительно, в результате ДТП пострадали два человека - женщина, 1961 года рождения, которой госпитализация не потребовалась, и девочка, 2006 года рождения, которую в настоящее время обследуют врачи ДГКБ 9», - прокомментировали ситуацию в прокуратуре.
Представители ведомства проведут проверку по факту происшествия, чтобы установить правильность прохождения техосмотра грузовика, а также медосмотра водителя перед выходом на маршурт.
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