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В Свердловской области молния убила женщину, прятавшуюся под деревом

07 августа 2023, 13:28

Фото: Istockphoto/Yury_Dmitrienko

Трагедия произошла 5 августа.
30-летняя девушка приехала из Москвы в город Лесной в гости к родственникам.

Вместе с 48-летней сестрой отправилась на прогулку по «тропе здоровья». Во время грозы женщины спрятались под деревом, сообщает URA.RU, ссылаясь на ГУ МВД по региону.


Младшая сестра погибла на месте, старшая выжила. О ЧП в полицию сообщили фельдшеры. Материалы дела переданы в Следственный комитет.

Ранее в Красноярском крае туристка погибла после удара молнии. 16 июля 14 туристов отправились в поход в природный парк «Ергаки», четверо альпинистов начали восхождение на пик Звездный. Когда они были на высоте 400 метров, началась гроза.

От удара молнии альпинистка погибла, а двое мужчин получили травмы ног. Четвертый альпинист не пострадал. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

На месте ЧП работали сотрудники Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС РФ и следственно-оперативная группа. По факту гибели туристки началась проверка.

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#непогода
#чп
#гроза
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Недалеко от дома Скопинского маньяка произошла попытка изнасилования
Студентку ПТУ из Скопина едва не изнасиловали недалеко от дома Виктора Мохова
07 августа 2023, 14:12

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В городе Скопин Рязанской области произошла попытка изнасилования несовершеннолетний. Происшествие случилось менее чем в километре от дома Виктора Мохова, сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, в 2000 году житель Скопина Виктор Мохов похитили двух несовершеннолетних девушек – 14 и 17 лет. Четыре года он держал их в подвале и ежедневно насиловал. Старшая девушка родила от него двоих детей, которых Мохов подкинул под двери жителям города. В 2004 году маньяка поймали и заключили под стражу, однако, в 2021 году он вышел на свободу и сейчас проживает по своему старому адресу.  

6 августа 2023 года 17-летняя студентка местного колледжа поздно возвращалась домой. На нее набросился неизвестный мужчина и начал рвать на ней одежду. К счастью, ей удалось выбраться и добежать до дома.  

Нападение произошло в 900 метрах от дома Мохова.  

В Скопине возбудили уголовное дело по статье «Покушение на изнасилование несовершеннолетней».  

Сейчас полиция выясняет – причастен ли к попытке изнасилования несовершеннолетней Мохово, или у него появился подражатель.

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#рязанская область
#маньяк
#изнасилование
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Украинку задержали по подозрению в сборе данных о передвижениях Зеленского
СБУ задержала жительницу Очаково по подозрению в сборе данных о передвижениях Зеленского
07 августа 2023, 14:00

Фото: iStock/zoka74

Служба безопасности Украины задержала жительницу города Очаково Николаевской области, которая собирала сведения о месте и времени нахождения президента страны Владимира Зеленского, сообщили представители СБУ.
По версии следствия, задержанная пыталась установить приблизительный маршрут передвижения украинского лидера в преддверии его поездки в Николаевскую область. По словам представителей СБУ, женщину схватили «с поличным».  

Задержанная также пыталась установить место расположения систем РЭБ и складов с оружием Вооруженных сил Украины в районе Очаково.  

Подозреваемой предъявили обвинения по уголовной статье «Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ». Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

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#владимир зеленский
#уголовное дело
#всу
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В Южной Калифорнии трое погибли при столкновении пожарных вертолётов
07 августа 2023, 13:08

Фото: iStock/ BogdanV

В США, Калифорния, три человека погибли из-за столкновения двух вертолётов.
Авария произошла во время тушения пожара в районе Кабазон, сообщает телеканал CNN.
 
«Первый вертолёт смог благополучно приземлиться поблизости. К сожалению, второй вертолет разбился, и все трое трагически погибли», —сообщил начальник пожарной охраны южного района Калифорнии Дэвид Фулчер.
Он уточнил, что погибли пилот по контракту, начальник подразделения и капитан пожарной охраны. Все они  участвовали в тушении пожара в районе автодороги в Кабазоне, случившемся накануне.
 
Национальный совет по безопасности на транспорте займётся расследованием этого происшествия.

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#сша
#вертолёт
#пожарные
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В Москве умерла 15-летняя школьница от передозировки после аборта
07 августа 2023, 12:52

Фото: istockphoto/DedMityay

В одной из московских больниц скончалась 15-летняя девочка. Известно, что ранее она сделала аборт.
По данным «Московского Комсомольца», ЧП случилось в воскресенье днём в детской больнице им. Башляевой, куда в тяжёлом состоянии была доставлена 15-летняя жительница Северо-Западного округа Москвы.
 
Приятель 15-летней школьницы рассказал, что накануне в компании друзей употребили наркотики, купленный у неизвестного. Девочке стало плохо. Врачам не удалось её спасти.
 
По словам матери погибшей, школьница недавно сделала аборт, после чего её поставили на учёт в инспекции по делам несовершеннолетних.

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#москва
#школьники
#аборт
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Двое из шести отравившихся в отеле в Истре госпитализированы
07 августа 2023, 12:37

Фото: Istockphoto / sv3207

Два человека госпитализированы после отравления в столовой отеля «Яхонты» в подмосковной Истре. Их состояние оценивается как средней тяжести. Всего отравились шесть человек, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.
«Врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь и проводят лечение», – сказали в министерстве. 
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что шестерым постояльцам отеля стало плохо после ужина. Медики диагностировали у них гастроэнтероколит – одновременное воспаление желудка, тонкой и толстой кишки. 
 
Отель «Яхонты» – одно из известнейших мест отдыха в Подмосковье и Калужской области. 
 
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#здравоохранение
#больница
#истра
#отравление
#минздрав мо
#подмосковье
#московская область
#отель
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В Белгородской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы
07 августа 2023, 12:36

Фото: iStock/BrianAJackson

В Белгородской области задержан 42-летний мужчина, который подозревается в убийстве 15-летней школьницы.
Telegram-канал «112» пишет, что задержан житель поселка Разумное Павел Дуржинин, который успел скрыться в Яковлевском районе. В данный момент с ним работают следователи.
 
15-летняя школьница пропала 4 августа. 6 августа её тело было обнаружено на поселковом кладбище. Все выходные её поисками занимались правоохранители и волонтёры.
 
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство». На трупе зафиксированы следы насильственной смерти.

Ранее задержали водителя белой Skoda Yeti, который сбил 7-летнего ребенка на Кронштадтском бульваре в Москве. Отмечается, что на водителя автомобиля завели уголовное дело. Ему грозит до 12 лет тюремного заключения.

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#школьники
#белгород
#кладбище
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Четырех мужчин задержали за драку, в ходе которой они убили двух человек
07 августа 2023, 12:08

Фото: iStock/Rawf8

Четырех мужчин задержали за драку под Туапсе, в ходе которой они убили двух человек. Всем участникам преступления грозит пожизненное заключение. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что вечером в субботу, 5 августа, на берегу реки Дедеркой несколько мужчин устроили драку. Очевидцы инцидента вызвали сотрудников полиции, которые обнаружили тела двух мужчин: 37-летнего Павла Е. и 41-летнего Александра П. 

По информации SHOT, драка и убийства произошли из-за ссоры между погибшими и 19-летним Кареном Устяном. Подозреваемый хотел «решить вопрос» вместе с компанией своих знакомых: 36-летним Вартаном Тулумджяном, 27-летними Альбертом Экзаряном и Артёмом Туркменяном. Всех участников преступления задержали. В ходе допроса они сознались в соедянном.

Сообщается, что в ближайшее время им изберут меру наказания.

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#реки
#тела
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#погибшие
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В Раменском горят торговые ряды
07 августа 2023, 11:50

Фото: iStock/Distortion Media

Крупный пожар случился на Островецком шоссе в Раменском.
«Осторожно, Москва» сообщает, что горят торговые ряды. Площадь пожара оценивается в 200 квадратных метров.
 
Известно, что возгорание началось с кровли.
 
На месте работают оперативные службы. Информации о пострадавших пока не сообщается.

Ранее огонь полыхал в Дмитровском районе Московской области. Пожар занял 500 квадратных метров. Информации о пострадавших нет. На месте работали экстренные службы. 

По данным областной прокуратуры, была угроза распространения огня на здание фабрики. Вечером в воскресенье пожар был локализован, а позже открытое горение удалось ликвидировать. По предварительным данным, никто не пострадал. Как ранее указывали в МЧС, уровень опасных веществ в воздухе на месте пожара не превышал предельно допустимой концентрации.

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#пожар
#подмосковье
#чп
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В Астраханской области 10-летний мальчик перевернулся на мотовездеходе и погиб
07 августа 2023, 11:41

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

Следственное Управление СК РФ по Астраханской области сообщило, что в Приволжском районе скончался 10-летний ребенок, который перевернулся на мотовездеходе в степи.
Трагедия произошла вечером 6 августа в степи села Осыпной Бугор. 10-летний ребёнок катался на мотовездеходе, не справился с управлением и перевернулся. Школьник получил травмы несовместимые с жизнью.
 
Следовали начали проверку обстоятельств случившегося.

Ранее в Татарстане легковой автомобиль на большой скорости врезался в трактор, погибли три человека, в том числе пятилетний ребенок.

«В 21.20 6 августа на 29-м километре автодороги Арск - Большая Атня водитель автомобиля Lada, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и дистанцию, совершив столкновение с трактором в составе прицепа», - говорится в сообщении ведомства.
При этом уточняется, что трактор ехал с выключенными фарами. Таким образом, в аварии погибли три человека. Среди которых также оказался пятилетний ребенок.

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#дтп
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