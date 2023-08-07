В Свердловской области молния убила женщину, прятавшуюся под деревом

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Трагедия произошла 5 августа.
30-летняя девушка приехала из Москвы в город Лесной в гости к родственникам.
Вместе с 48-летней сестрой отправилась на прогулку по «тропе здоровья». Во время грозы женщины спрятались под деревом, сообщает URA.RU, ссылаясь на ГУ МВД по региону.
Младшая сестра погибла на месте, старшая выжила. О ЧП в полицию сообщили фельдшеры. Материалы дела переданы в Следственный комитет.
Ранее в Красноярском крае туристка погибла после удара молнии. 16 июля 14 туристов отправились в поход в природный парк «Ергаки», четверо альпинистов начали восхождение на пик Звездный. Когда они были на высоте 400 метров, началась гроза.
От удара молнии альпинистка погибла, а двое мужчин получили травмы ног. Четвертый альпинист не пострадал. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
На месте ЧП работали сотрудники Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС РФ и следственно-оперативная группа. По факту гибели туристки началась проверка.
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Вместе с 48-летней сестрой отправилась на прогулку по «тропе здоровья». Во время грозы женщины спрятались под деревом, сообщает URA.RU, ссылаясь на ГУ МВД по региону.
Ранее в Красноярском крае туристка погибла после удара молнии. 16 июля 14 туристов отправились в поход в природный парк «Ергаки», четверо альпинистов начали восхождение на пик Звездный. Когда они были на высоте 400 метров, началась гроза.
От удара молнии альпинистка погибла, а двое мужчин получили травмы ног. Четвертый альпинист не пострадал. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
На месте ЧП работали сотрудники Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС РФ и следственно-оперативная группа. По факту гибели туристки началась проверка.
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Мария Фирсова