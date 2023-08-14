В Свердловской области мужчина поджег дверь военкомата

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45-летний мужчина бросил коктейль Молотова в здание комиссариата в городе Полевской Свердловской области. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
После броска бутылки с зажигательной смесью, дверь военкомата загорелась. По информации портала, возгорание ликвидировал охранник здания комиссариата.
Злоумышленник с места происшествия скрылся, однако, вскоре был задержан сотрудниками полиции. В настоящее время, 45-летнего местного жителя допрашивают, причины, по которым он решил совершить преступление, выясняются.
Ранее сообщалось, что пенсионер с коктейлями Молотова задержан около военкомата в Москве.
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Злоумышленник с места происшествия скрылся, однако, вскоре был задержан сотрудниками полиции. В настоящее время, 45-летнего местного жителя допрашивают, причины, по которым он решил совершить преступление, выясняются.
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Анастасия Крестьянова