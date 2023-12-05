В Свердловской области нашли тело 16-летнего подростка

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В городе Качканар Свердловской области обнаружили тело 16-летней девочки. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
«Тело девочки нашли дома в туалете. В последний раз все выглядело нормально: адекватная мать, дочь готовилась к учебе в колледже. Полиция еще устанавливает мотивы поступка», — говорится в публикации.
Отмечается, что подросток ранее уже пыталась уйти из жизни. Тогда девочку успела спасти её мать, но затем женщину лишили родительских прав, а подростка отправили в психоневрологический диспансер. Спустя некоторое время матери вернули опекунство.
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Диана Аванесян