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В Свердловской области обнаружено тело 16-летней девушки, которая просила её не убивать

10 августа 2023, 09:10

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В лесу в Каменске-Уральском обнаружено тело 16-летней девушки.
Об этом сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.
«Проведён осмотр места происшествия, тело девушки направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти», —сказано в сообщении.

Сообщение о пропаже 16-летней девушки поступило в полицию 9 августа. Труп обнаружили полицейские во время поиска.
По данным E1.RU, школьница приехала из Екатеринбурга в Каменск-Уральский 8 августа поздно вечером. Её дорога пролегала через лесопарк в направлении дома. Перед этим в своем Telegram-канале она написала: «Прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня».
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге подросток зарезал 17-летнюю подругу из-за ревности.

По предварительной версии, убийцей 17-летней девушки на Старой Сортировке в Екатеринбурге является 15-летний парень.

Убийство произошло в доме на улице Надеждинской.«Погибшей девушке было 17 лет. Зарезал ее 15-летний парень. Подросток пошел на преступление из-за ревности», — Е1.RU приводит комментарий источника.

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#труп
#полиция
#школьники
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Взрыв в Сергиевом Посаде повредил более 110 зданий
10 августа 2023, 10:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В результате взрыва в Сергиевом Посаде повреждено более 110 домов, большинство из которых – жилые. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах. Повреждения получили также частные дома, социальные и административные здания.
По самым последним данным МЧС, после взрыва остаётся неизвестной судьба 12 человек. До этого пропавшими без вести числились девять. Поисковые работы продолжаются.
 
По состоянию на 7 утра четверга, пострадали 55 человек, погиб один. Госпитализированы 23 пострадавших, из них в тяжёлом состоянии находятся пятеро. Разбор завалов продолжается. В работах задействованы около 60 человек и 12 единиц спецтехники.  

Взрыв прогремел в среду в производственно-складском здании с пиротехникой компании «Пиро-росс» в Сергиевом Посаде, примыкающем к территории Загорского оптико-механического завода. Взрывной волной на двух улицах в жилых домах и соцучреждениях выбиты стёкла. Повреждены и здания завода. 
 
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований  промышленной безопасности.
 
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#сергиев посад
#взрыв
#чп
#московская область
#подмосковье
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В Твери пропала женщина с маленькой дочерью
10 августа 2023, 09:21

Фото: iStock/Motortion

В Твери разыскивают молодую женщину, которая пропала вместе со своей маленькой дочерью. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Тверской области.
«В Твери следствием устанавливаются обстоятельства безвестного исчезновения женщины с ребенком», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что женщина 1993 года пропала 7 августа. Вместе с ней также неизвестно о местонахождении её дочери 2021 года. Ведутся их поиски. По данному факту проводится проверка.

Накануне сообщалось, что в таежной местности Алтайского края пропала двенадцатилетняя девочка. Девочка была найдена живой спустя сутки в 3,5 км от села, где она пропала.

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#проверка
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#женщины
#telegram
#девочка
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Судьба 12 людей остается неизвестной после взрыва в Сергиевом Посаде
10 августа 2023, 09:01

Фото: РИА Новости/МЧС РФ

По последним данным, 12 человек числятся пропавшими без вести после взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. Их судьба неизвестна. Об этом передает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.
«По уточненным данным, остается неизвестной судьба 12 человек. Поисковые работы продолжаются», - говорится в сообщении.

Также уточняется, что мощный взрыв повредил более 110 строений. В основном, это жилые дома.

Ранее сообщалось о девяти людях, судьба которых остается неизвестной.

Напомним, 9 августа на заводе в Сергиевом Посаде прогремел взрыв. В результате ЧП одна женщина скончалась в реанимации районной больницы. Пострадали 60 человек, восемь пропали без вести, сообщил глава городского округа Дмитрий Акулов. Погибшие под завалами не найдены, работы продолжаются.

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Обломки БПЛА, сбитого в Подмосковье, упали на два частных дома
Обломки БПЛА, сбитого в Подмосковье, повредили забор и крышу частных домов
10 августа 2023, 07:34

Фото: iStock/vmargineanu

Обломки беспилотного летательного аппарата, сбитого системой противовоздушной обороны в Одинцовском округе Московской области упали на два частных участка. Об этом сообщает Telegram-канал
Из сообщения следует, что обломки сбитого беспилотника повредили забор на одном участке. Кроме того, на другом участке повреждена крыша частного жилого дома. Уточняется, что никто из мирных жителей не пострадал.

Напомним, минувшей ночью над Калужской и Московской областями, а также Севастополем предотвращены попытки Киева провести террористические акции с использованием дронов. Также было уточнено, что системы ПВО сбили два дрона, направлявшихся в сторону Москвы: один над Малоярославским районом Калужской области и другой над Одинцовским районом Московской области.

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В Москве трое детей пострадали при возгорании электросамоката в квартире
10 августа 2023, 07:17

Фото: iStock/maxim4e4ek

Минувшей ночью в одной из московских квартир загорелся электросамокат. Пострадали трое детей. Об этом сообщили в МЧС России.
«Средство передвижения загорелось в одной из столичных квартир. Информация об этом поступила ночью в пожарную охрану МЧС России. Благодаря тому, что семья еще не спала, удалось избежать трагедии», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что площадь пожара составила не более одного квадратного метра. Однако стразу три ребенка четырёх, девяти лет, а также семимесячный малыш госпитализированы. Врачи диагностировали у детей ожоги верхних дыхательных путей.
 
 В ведомстве напомнили, что электросамокат нельзя оставлять на зарядном устройстве на ночь. Кроме того, необходимо устанавливать пожарный извещателяль, который подаст звуковой сигнал в случае задымления помещения.

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Подозреваемый в убийстве кандидата в президенты Эквадора умер
Генпрокуратура: подозреваемый в убийстве кандидата в президенты Эквадора умер
10 августа 2023, 06:46

Фото: iStock/Prathaan

Мужчина, подозреваемый в убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо, умер от огнестрельных ранений, сообщила генеральная прокуратура Эквадора, передает РИА Новости.
«В ходе перестрелки с охраной подозреваемый был ранен, после чего задержан. С серьезными травмами его доставили в Unidad de Flagrancia в Кито. Его смерть была подтверждена бригадой скорой помощи», — гласит заявление прокуратуры, опубликованное в социальной сети Twitter.
Фернандо Вильявисенсьо был убит во время публичного выступления в четверг, при этом восемь человек также были ранены. По данным опросов, на момент гибели Вильявисенсьо не был главным претендентом на предстоящих выборах 20 августа.

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#twitter
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ФБР ликвидировало писавшего угрозы Байдену американца
Сотрудники ФБР застрелили писавшего угрозы президенту Байдену жителя Прово в Юте
10 августа 2023, 05:43

Фото: istock/ipopba

Агенты ФБР в США применили оружие против жителя города Прово в штате Юта, Крейга Робертсона, который высказывал угрозы американскому президенту Джо Байдену и другим государственным деятелям. Об этом сообщает телеканал KSL, ссылаясь на официальные источники.
Инцидент произошел в доме Робертсона, когда правоохранители прибыли с целью его задержания и проведения обыска, имея на руках необходимые ордеры. Ситуацию в настоящее время расследует внутренняя служба контроля ФБР.

ФБР подтвердило случившееся РИА Новости и добавило, что проводится проверка действий агента, участвовавшего в стрельбе.

Согласно информации от прокуратуры Юты, Робертсон высказывал угрозы не только президенту США, но и вице-президенту, а также прокурорам Манхэттена и штата Нью-Йорк.

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Президент Эквадора подтвердил убийство кандидата на пост главы государства
Лассо подтвердил убийство кандидата на пост главы государства Вильявисенсьо
10 августа 2023, 04:54

Фото: istockphoto/Savusia Konstantin

Президент Эквадора Гильермо Лассо выразил возмущение убийством кандидата на пост президента Фернандо Вильявисенсьо и обещал принять меры.
«Шокирован смертью Фернандо Вильявисенсьо, кандидата в президенты. Обещаю, что те, кто стоит за этим преступлением, будут наказаны. Скоро начнется заседание нашего кабинета безопасности в президентском дворце», — написал Лассо в Twitter.
По данным издания El Universo, Вильявисенсьо был застрелен во время митинга, в ходе которого ранения получили восемь человек, семеро из которых попали в больницу.

Согласно опросам, Вильявисенсьо имел низкие шансы на победу на предстоящих выборах 20 августа.

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В Домодедово загорелся автосервис
ГУ МЧС: в Домодедово загорелся автосервис на площади 1 тыс. кв. м
10 августа 2023, 04:50

Фото: iStock/Distortion Media

В автосервисе подмосковного Домодедово произошло возгорание на площади 1 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба МЧС региона.
«Возгорание произошло в автосервисе по адресу: городской округ Домодедово, село Константиново, Объездное шоссе, владение 1, строение 1», — уточнили в ведомстве.
На данный момент площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. м. Сведений о пострадавших не поступало.

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