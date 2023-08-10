В Свердловской области обнаружено тело 16-летней девушки, которая просила её не убивать

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В лесу в Каменске-Уральском обнаружено тело 16-летней девушки.
Об этом сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.
Сообщение о пропаже 16-летней девушки поступило в полицию 9 августа. Труп обнаружили полицейские во время поиска.
По предварительной версии, убийцей 17-летней девушки на Старой Сортировке в Екатеринбурге является 15-летний парень.
Убийство произошло в доме на улице Надеждинской.«Погибшей девушке было 17 лет. Зарезал ее 15-летний парень. Подросток пошел на преступление из-за ревности», — Е1.RU приводит комментарий источника.
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«Проведён осмотр места происшествия, тело девушки направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти», —сказано в сообщении.
По данным E1.RU, школьница приехала из Екатеринбурга в Каменск-Уральский 8 августа поздно вечером. Её дорога пролегала через лесопарк в направлении дома. Перед этим в своем Telegram-канале она написала: «Прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня».Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге подросток зарезал 17-летнюю подругу из-за ревности.
По предварительной версии, убийцей 17-летней девушки на Старой Сортировке в Екатеринбурге является 15-летний парень.
Убийство произошло в доме на улице Надеждинской.«Погибшей девушке было 17 лет. Зарезал ее 15-летний парень. Подросток пошел на преступление из-за ревности», — Е1.RU приводит комментарий источника.
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Мария Фирсова