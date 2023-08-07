В Свердловской области при обрушении трубы на заводе скончался альпинист

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В Свердловской области на заводе обрушилась труба: погиб альпинист.
Telegram-канал СК сообщает, что труп рабочего достали из-под завалов. После осмотра тела назначат судебную медицинскую экспертизу.
Следователи установят, проводился ли инструктаж по технике безопасности с альпинистом перед заступлением на смену.
Ранее в Москве 29-летний промышленный альпинист сорвался с одной из башен бизнес-центра «Москва-Сити». Её высота 225 метров (65 этажей).
ЧП случилось, когда альпинист висел на фасаде на уровне 10 этажа. У мужчины порвался страховочный трос. Альпинист упал на козырёк второго этажа. Shot сообщал, что альпинист остался жив. Его госпитализирован в Боткинскую больницу.
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Следователи установят, проводился ли инструктаж по технике безопасности с альпинистом перед заступлением на смену.
ЧП случилось, когда альпинист висел на фасаде на уровне 10 этажа. У мужчины порвался страховочный трос. Альпинист упал на козырёк второго этажа. Shot сообщал, что альпинист остался жив. Его госпитализирован в Боткинскую больницу.
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Мария Фирсова