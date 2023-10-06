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В Свердловской области пропала 14-летняя девочка

Под Екатеринбургом пропавшая 14-летняя девочка нашлась в соседнем городе
06 октября 2023, 22:21
Фото: iStock/syahrir maulana

Фото: iStock/syahrir maulana

6 октября под Екатеринбургом пропала 14-летняя девочка, сообщает E1.RU.
По информации СМИ, у подростка, которая проживает в селе Балтым, есть особенности умственного развития.

Отмечается, что за день до этого у девочки в школе случился неприятный инцидент с одноклассницей. Она забрала у нее телефон и обманывала, что на самом деле никакого телефона у нее нет. Забирать гаджет пришлось при помощи директора.


Взволнованные родственники разыскивали девочку с 13:00, однако, к счастью, вечером подросток нашлась в соседнем городе Верхняя Пышма. Ее бабушка рассказал изданию, что девочка добралась до города на самокате, который, видимо, где-то нашла. В настоящий момент ребенок находится в отделении полиции.

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#подросток
#телефон
#девочка
#екатеринбург
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Спасатели сняли с козырька магазина пострадавшего из-за девушки жителя Красногорска
06 октября 2023, 22:17

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса эвакуировали с козырька магазина спрыгнувшего туда с третьего этажа молодого человека. Инцидент произошёл в городском округе Красногорск, сообщили в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила подруга пострадавшего. Девушка рассказала, что уронила на козырёк, расположенный на первом этаже жилого дома, ювелирное украшение. Молодой человек решил достать его, спрыгнув вниз. Однако он не рассчитал расстояние и, неудачно приземлившись, повредил ногу. 
 
Прибыв на место вызова, спасатели поднялись на козырёк по выдвижной трёхколенной лестнице. Осмотрев смельчака 1997 года рождения, они зафиксировали ему повреждённую конечность, переложили на жёсткие носилки и с помощью альпинистского снаряжения спустили вниз. 
 
После этого пострадавшего передали медикам для госпитализации.

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#чп
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#спасатели
#красногорск
#московская область
#подмосковье
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9 октября в Грозном начнется суд над Журавелем, сжегшим Коран на фоне мечети
06 октября 2023, 22:02

Фото: iStock/gorodenkoff

9 октября в Чечне состоится суд над жителем Волгограда Никитой Журавелем, который устроил акцию с сожжением Корана, об этом сообщили представители Висаитовского районного суда города Грозный на официальном сайте.
«Уголовное дело принято судом к производству и назначено к рассмотрению в судебном заседании на 10 часов 09.10.2023 г.», - говорится в опубликованном сообщении.

Напомним, в мае 2023 года силовики задержали 19-летнего жителя Волгограда Никиту Журавеля, который сжег Коран напротив Волгоградской соборной мечети. Позже он признался, что действовал по указу украинских спецслужб за вознаграждение в десять тысяч рублей. 

На Журавеля возбудили уголовное дело по статье «Оскорбление чувств верующих» и 26 мая этапировали в Грозный. 

В конце августа Журавель заявил, что к нему в СИЗО пришел сын главы Чеченской Республики Адам Кадыров и избил его. Позже видео с избиением было опубликовано в цоиальных сетях.

Сам Рамзан Кадыров заявил, что гордится поступком сына, а сегодня депутат Госдумы Адам Делимханов рассказал, Адаму Кадырову присвоили звание «Героя Чечни».

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#рамзан кадыров
#коран
#сын
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Бразильские охотники показали видео, на котором им удалось застрелить чупакабру
06 октября 2023, 21:39

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

Охотники из Бразилии заявили, что застрелили в лесу чупакабру, а в доказательство показали видео, об этом сообщает Midamax.
По информации СМИ, группа охотников выслеживала кабана в лесу Гиа Лопес да Лагуна недалеко от Сан-Паулу. В какой-то момент на их пути встретилась чупакабра, которую мужчины успешно застрелили. 

Бездыханное тело мифической твари попало на видео. Перевалившись через бревно лежит существо с длинными тощими руками, похожими на человеческие, и острыми клыками.

Ролик быстро стал вирусным в сети, однако, рассказ о чупакабре опроверг биолог Хосе Милтон Лонго. Он заявил, что существо на видео, скорее всего, является обезьяной ревуном, которая обитает в этих краях. К тому же, по словам эксперта, животное пролежало в лесу некоторое время, и точно не было только что застрелено. 

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#мужчины
#бразилия
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Шестеро пассажиров маршрутки пострадали в ДТП в Ульяновске
06 октября 2023, 21:00

Фото: iStock/conejota

В Ульяновске в ДТП с маршруткой пострадали шесть человек, об этом «РИА Новости» сообщил источник в силовых структурах.
«Шесть человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести, в том числе ЧМТ (черепно-мозговыми травмами)», - прокомментировал ситуацию источник СМИ. 

Он также отметил, что маршрутка и кроссовер столкнулись на улице Урицкого. 

В настоящий момент в причинах ДТП разбирается областная прокуратура. 

Ранее в Астрахани водитель сбил двух школьников, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП 12-летний мальчик погиб, второй пострадавший госпитализирован в больницу.

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В Башкирии блогер снимал на видео издевательства над бездомными

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#дтп
#прокуратура
#маршрутка
#пострадавший
#водитель
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В Башкирии блогер снимал на видео издевательства над бездомными
06 октября 2023, 20:28

Фото: iStock/globalmoments

В Башкирии установили личность блогера, который выкладывал в интернет видеоролики с издевательствами над бездомными, об этом сообщает региональное МВД в своем Telegram-канале.
«Как предварительно установили сотрудники полиции, 28-летний житель Стерлитамака связался с 33-летним жителем Саратова и 37-летней уроженкой Московской области и предложил им участвовать в интернет-трансляциях за вознаграждение. По его приглашению они приехали в Стерлитамак», - прокомментировали ситуацию представители министерства. 

Как отметили в МВД, блогер поселил бездомных в одном из садовых товариществ, где записывал на видео их драки. Иногда он и сам избивал мужчину, а также совершал над ними иные действия, причиняющие им физические страдания. За это зрелище подписчики блогера отправляли ему денежное вознаграждение.

В настоящий момент блогер и участники его трансляций задержаны. В действиях жителя Стерлитамака усматривают признаки преступления, которое регулируется уголовной статье «Истязание».

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#мвд
#интернет
#видео
#блогер
#сотрудники
#бездомные
#драка
#избиение
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Пассажирка такси отказалась платить и избила водителя в Москве
06 октября 2023, 20:18

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

В Москве недовольная клиентка такси избила водителя. Причина ее недовольства оказалась неизвестной, однако платить она отказалась и продолжила разбирательства на проезжей части. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Из-за потасовки движение на проезжей части оказалось затруднено. Стоящим в пробке автомобилистам пришлось ждать, пока разъяренная пассажирка успокоится.

Сообщается, что таксисту удалось сохранить самообладание и вытерпеть побои до последнего. Вскоре за водителя такси заступился проезжающий мимо курьер. После драки женщина продолжила свою поездку в метро.

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной рады Украины пошутили о повышении рождаемости и устроили потасовку с рукоприкладством на фоне трехдневного траура в Харьковской области.

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#движение
#видео
#депутаты
#водитель
#блогер
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В Астрахани водитель насмерть сбил школьника на пешеходном переходе
06 октября 2023, 19:49

Фото: iStock/Motortion

В Астрахани водитель сбил двух школьников, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Астраханской области.
«Сегодня, 6 октября, на улице Богдана Хмельницкого в Астрахани водитель легкового автомобиля совершил наезд на двух несовершеннолетних, которые переходили дорогу на пешеходном переходе. В результате один несовершеннолетний погиб, другая пострадавшая госпитализирована», -прокомментировали ситуацию в ведомстве. 

Отмечается, что погибшему школьнику было 12 лет. О степени тяжести травм госпитализированного ребенка в СМИ не сообщили. 

Вчера в деревне Лямина на улице Лесная 17-летний подросток за рулём LADA Vesta не справился с управлением и наехал на людей, которые шли по тротуару. 33-летняя женщина с месячным ребенком погибли на месте. 

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#водитель
#дтп
#школьники
#погибший
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В Мурманской области мужчина сознательно заразил ВИЧ-инфекцией восьмиклассницу
06 октября 2023, 19:45

Фото: iStock/Rawf8

На жителя Мурманской области возбуждено дело за сознательное заражение ВИЧ-инфекцией.
Baza пишет, что мужчина, зная о своей болезни, переспал с ученицей 8 класса. Дело возбудили на 39-летнего Романа М., который в феврале был осуждён за половой акт с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.
 
Этим лицом оказалась 15-летняя девочка из Кандалакши. Во время расследования выяснилось, что Роман заражён ВИЧ-инфекцией и состоит на учёте. При этом о своём диагнозе мужчина девочке не рассказал. Во время акта он не использовал методы контрацепции.
 
Об этом рассказала следователям школьница. 
 
Для таких случаев в УК есть отдельная статья 122 («Заражение ВИЧ-инфекцией»). 4 октября на Романа было возбуждено новое дело. Мужчина находится в СИЗО.

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#вич
#инфекция
#следствие
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Во Флориде американец спас туристку от насильника, и сам изнасиловал её
06 октября 2023, 19:34

Фото: iStock/BrianAJackson

В США мужчина спас туристку от насильника и надругался над ней в тот же вечер.
Издание Miami Herald пишет, что инцидент случился в городе Ки-Уэст в сентябре 2021 года. 34-летняя туристка встретила в баре 32-летнего Хорхе Кальдерона Нуньеса. Она села к нему в машину. Потом, почувствовав неладное, попыталась сбежать, но мужчина повалил её на землю и хотел изнасиловать.
 
Акт длился несколько минут, но преступника спугнул другой мужчина, 39-летний Керри Кэлвин Гасаг. Спаситель предложил туристке подвезти её, а по дороге уточнил, не хочет ли она заняться с ним сексом. Женщина категорически отказалась, тогда мужчина решил взять её силой.
 
Сейчас Нуньес содержится в окружной тюрьме. У него есть право на освобождение под залог в 225 тысяч долларов (22,5 млн рублей). Суд приговорил накануне Гасага к 10 годам тюремного заключения с последующими 5 годами условного срока.

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#сша
#изнасилование
#новости
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