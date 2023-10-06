В Свердловской области пропала 14-летняя девочка

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6 октября под Екатеринбургом пропала 14-летняя девочка, сообщает E1.RU.
По информации СМИ, у подростка, которая проживает в селе Балтым, есть особенности умственного развития.
Отмечается, что за день до этого у девочки в школе случился неприятный инцидент с одноклассницей. Она забрала у нее телефон и обманывала, что на самом деле никакого телефона у нее нет. Забирать гаджет пришлось при помощи директора.
Взволнованные родственники разыскивали девочку с 13:00, однако, к счастью, вечером подросток нашлась в соседнем городе Верхняя Пышма. Ее бабушка рассказал изданию, что девочка добралась до города на самокате, который, видимо, где-то нашла. В настоящий момент ребенок находится в отделении полиции.
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Отмечается, что за день до этого у девочки в школе случился неприятный инцидент с одноклассницей. Она забрала у нее телефон и обманывала, что на самом деле никакого телефона у нее нет. Забирать гаджет пришлось при помощи директора.
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Евгения Парфентьева