В Свердловской области во время сплава пропала группа из пяти туристов

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Сотрудники полиции совместно со спасателями разыскивают группу из 5 туристов, пропавших в Свердловской области. Путешественники планировали сплав по реке Вижай. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на руководителя пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.
«26 октября незарегистрированная в Ивдельском поиско-спасательном отряде группа из пяти человек убыла в район поселка Тахта. Туристы планировали сплавляться по реке Вижай. Была договоренность, что 30 октября они встретятся в поселке Вижай с организатором перевозок туристов, но к назначенному времени они не явились», - заявил Горелых.Правоохранители отрабатывают различные версии инцидента, в том числе вероятную задержку группы из-за обмеления реки или резкого похолодания. Они также допускают, что у туристов возникли сложности из-за преодоления отдельных участков речки пешком.
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