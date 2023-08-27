В Свердловской области пьяный подросток задавил трактором мужчину и поехал в клуб

Фото: iStock/vmargineanu
Ночью в Красногвардейском на улице Мичурина пьяный 17-летний парень на тракторе насмерть сбил 44-летнего мужчину.
URA.RU пишет, что юноша развлекался в ночном клубе. Затем пьяный вернулся домой и решил покататься на отцовском тракторе. В это время родители спали.
Парень не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где сбил пешехода. Подросток не сразу понял, что произошло. Он решил, что наехал на какой-то предмет. Потом увидел труп и поехал обратно в ночной клуб, где начал рассказывать о случившемся незнакомцам. Ранним утром подросток вернулся домой и уснул.
По словам отца парня, ранее он разрешал сыну кататься только по полю.
В отношении 17-летнего парня возбуждено два дела. Отца тоже привлекут к ответственности за ненадлежащее воспитание сына.
Читайте также:
В Свердловской области 10-летний мальчик умер из-за экстремального увлечения
В Абхазии перевернулся автобус, который перевозил российских туристов
Пьяный пассажир угрожал захватить самолёт во время посадки в Шереметьево
Парень не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где сбил пешехода. Подросток не сразу понял, что произошло. Он решил, что наехал на какой-то предмет. Потом увидел труп и поехал обратно в ночной клуб, где начал рассказывать о случившемся незнакомцам. Ранним утром подросток вернулся домой и уснул.
В отношении 17-летнего парня возбуждено два дела. Отца тоже привлекут к ответственности за ненадлежащее воспитание сына.
Читайте также:
В Свердловской области 10-летний мальчик умер из-за экстремального увлечения
В Абхазии перевернулся автобус, который перевозил российских туристов
Пьяный пассажир угрожал захватить самолёт во время посадки в Шереметьево
Мария Фирсова