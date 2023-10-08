В Свердловской области тело пенсионера несколько суток лежало около больницы

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Тело пенсионера было найдено около городской больницы в Первоуральске Свердловской области, в которую он обратился несколько дней назад. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В настоящее время проводится проверка по факту качественного оказания медицинских услуг. К делу подключатся и специалисты местного отделения Росздравнадзора.
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