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В Свердловской области тело пенсионера несколько суток лежало около больницы

На Урале тело пенсионера пять дней пролежало у больницы, в которую он обратился
08 октября 2023, 17:43
Фото: iStock/FlyMint Agency

Фото: iStock/FlyMint Agency

Тело пенсионера было найдено около городской больницы в Первоуральске Свердловской области, в которую он обратился несколько дней назад. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Уточняется, что в начале октября 84-летний житель города обратился в местную больницу за помощью, но уже через несколько часов был выписан и отправлен домой. Однако дойти до дома ему не удалось: мужчине стало плохо и он упал на тропинке рядом со зданием больницы, в результате чего скончался. Его тело было найдено лишь спустя пять дней.

В настоящее время проводится проверка по факту качественного оказания медицинских услуг. К делу подключатся и специалисты местного отделения Росздравнадзора.

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#пенсионер
#больница
#смерть
#проверка
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Между Финляндией и Эстонией экстренно перекрыли подводный газопровод
Gasgrid Finland: между Финляндией и Эстонией перекрыли подводный газопровод
08 октября 2023, 11:30

Фото: iStock/Polina-Petrenko

Из-за возможной утечки между Финляндией и Эстонией перекрыли газопровод. Об этом сообщила финская компания-оператор Gasgrid Finland.
Уточняется, что в районе двух часов ночи Gasgrid Finland и эстонский оператор Elering обнаружили резкое падение давления в подводном газопроводе между государствами. Тогда было принято решение перекрыть его.

В настоящее время устанавливаются причины столь резкого падения давления. 

Также в финской компании отметили, что поставки газа в страну продолжаются через другой терминал.

Ранее аналитик проектного центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов заявил, что строить полноценную газовую инфраструктуру в Турции ещё рано. 

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#финляндия
#эстония
#газопровод
#закрытие
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Сильное землетрясение произошло в Афганистане, есть погибшие
08 октября 2023, 05:10

Фото: iStock/centertekin

Власти афганской провинции Герат сообщают о 100 погибших и 500 раненых в результате мощного землетрясения. Об этом сообщает американское агентство Associated Press.
Представитель Министерства по борьбе со стихийными бедствиями Афганистана Джанан Саик сообщил, что эпицентр произошедшего пришёлся на три населённых пункта в провинции Герат. Кроме того, оказались частично разрушенными некоторые дома в провинциях Фарах и Бадгис.

Ранее ООН назвала предварительную цифру в 320 погибших, но позже заявила, что эта цифра всё ещё нуждается в проверке. 

По данным Геологической службы США, 7 октября на западе Афганистана было зафиксировано сразу 6 подземных толчков, сильнейший из которых имел магнитуду 6,3.

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#афганистан
#погибшие
#пострадавшие
#землетрясение
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В результате обстрелов в Израиле пострадали свыше тысячи мирных жителей
Times of Israel: число пострадавших от обстрелов в Израиле достигло 1100
07 октября 2023, 21:25

Фото: iStock/Caiaimage/Martin Barraud

Количество пострадавших в результате обстрелов в Израиле достигло 1100 человек. Об этом пишет издание Times of Israel.
Уточняется, что многие пострадавшие находятся в крайне тяжёлом состоянии. Раненные местные жители экстренно госпитализируются, за их жизнь борются врачи. 

Ранее телеканал N12 сообщил новые сведения о числе погибших в результате ударов, нанесённых палестинским движением ХАМАС по территории Израиля. Уточняется, что их число превысило 200 человек. 

В настоящее время на территории Израиля ведутся активные бои. Армия обороны страны заявила, что было нанесено несколько ударов по инфраструктуре палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Палестинская бригада «Аль-Кассам» в свою очередь заявила о намерении запустить 150 ракет по Тель-Авиву. Всего за сутки военные Палестины выпустили свыше трёх тысяч ракет. 

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#израиль
#пострадавшие
#конфликт
#обстрел
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Стало известно новое число погибших от обстрелов в Израиле
N12: в результате обстрелов территории Израиля погибли более 200 мирных жителей
07 октября 2023, 21:11

Фото: iStock/Foremniakowski

Число погибших в результате обстрелов палестинским движением ХАМАС территории Израиля превысило 200 человек. Об этом сообщает телеканал N12.
Ранее сообщалось, что количество пострадавших в результате ракетных обстрелов в городах Израиля достигло 779 человек. Мирных жителей в травами разной тяжести экстренно госпитализируют в местные больницы. 

В Госдуме РФ призвали эвакуировать россиян, по разным причинам находящихся на территории Израиля, где ведутся активные боевые действия. 

7 октября Палестина объявила войну Израилю. За прошедшие сутки палестинское движение ХАМАС нанесло свыше трёх тысяч ракетных ударов по территории соседнего государства.

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#израиль
#пострадавшие
#обстрел
#жители
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Число пострадавших от военного столкновения в Израиле возросло до 779 человек
Jerusalem Post: 779 человек пострадало от эскалации конфликта в Израиле
07 октября 2023, 16:10

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

В результате массированных ракетных обстрелов территории Израиля со стороны Палестины пострадали 779 мирных жителей. Об этом сообщает газета Jerusalem Post.
Раненные жители были экстренно эвакуированы в больницы страны.

Напомним, что в субботу, 7 октября, радикальное палестинское движение ХАМАС объявило войну Израилю. Территория государства обстреливается военными ракетами со стороны сектора Газа. 

Премьер-министр Израиля Беньямин Натаньяху заявил, что в стране разворачивается не военная операция, а настоящая война. В срочном порядке были мобилизованы резервисты, приграничные территории зачищаются от террористов. В учебных учреждениях Израиля приостановлены занятия. 

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Премьер-министр Израиля Натаньяху заявил, что в стране развернулась настоящая война
#израиль
#война
#пострадавшие
#жители
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Секретарь «Единой России» скончался после подрыва автомобиля в Новой Каховке
07 октября 2023, 15:11

Фото: iStock/Yury Karamanenko

«Единой России» Владимир Малов, автомобиль которого подорвали неизвестные террористы. Об этом сообщили в оперативном штабе администрации города.
Уточняется, что мужчина погиб в больнице от полученных в результате взрыва ранений. 

Ранее член Совета Федерации РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич сообщил, что в субботу, 7 октября, неизвестные подорвали автомобиль, в котором находился секретарь отделения «Единой России» в Новой Каховке. Он был экстренно госпитализирован в больницу в крайне тяжёлом состоянии.

Уточняется, что российские власти расценивают это происшествие как теракт, направленный против мирного населения страны.

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#херсонская область
#единая россия
#теракт
#взрыв
#автомобиль
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На Украине задержали мужчин, продававших документы о наличии детей
МВД Украины арестовало мужчин, продававших фиктивные свидетельства о рождении
07 октября 2023, 14:02

Фото: iStock/ronstik

Национальная полиция Украины задержала двух мужчин, продававших призывникам поддельные документы о наличии несовершеннолетних детей для уклонения от мобилизации и выезда за приделы страны. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Уточняется, что два жителя Киева и Львовской области изготавливали фиктивные свидетельства о рождении ребёнка, поскольку наличие троих и более несовершеннолетних детей освобождает мужчину от мобилизации. За свою работу они требовали сумму, не превышающую десяти тысяч долларов. 

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье о содействии незаконного пересечения границы Украины. Им грозит лишение свободы сроком от семи до девяти лет. Также в течение трёх лет они не смогут занимать ряд должностей или заниматься некоторыми видами деятельности. Кроме того, последует конфискация их имущества.

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#украина
#призывник
#документы
#дети
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Стали известны подробности убийства восьмилетнего мальчика в Петербурге
Убийца сына в Петербурге в момент совершения преступления был трезв
07 октября 2023, 13:18

Фото: istockphoto/showcake

В Санкт-Петербурге 45-летний фельдшер скорой помощи жестоко убил своего восьмилетнего сына. Судебные медики обнаружили на теле мальчика не менее девяти ножевых ранений.
На теле второклассника эксперты обнаружили проникающие ножевые ранения на спине, животе и предплечьях. Вероятно, ребенок пытался защититься от потерявшего человеческий облик отца. В квартире видны следы попыток замыть кровь. Сам убийца также нанес себе серьезные раны. У мужчины повреждены печень и кишечник. Кроме того, он потерял около двух литров крови.

Мама убитого мальчика, как и муж, работает фельдшером в бригаде скорой психиатрической помощи. В момент трагедии она была на смене. Причины неадекватного поведения мужчины пока остаются неизвестными. Семья считалась благополучной, на учете в органах опеки или отделе ПДН не состояла. Алкоголя в крови убийцы не обнаружено.

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#семья
#кровь
#эксперты
#мужчины
#мама
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В Херсонской области подорвали автомобиль секретаря отделения «Единой России»
Сенатор Кастюкевич: неизвестные подорвали автомобиль секретаря «ЕР» в Новой Каховке
07 октября 2023, 11:19

Фото: iStock/Ivan Murauyou

В Новой Каховке был подорван автомобиль исполнительного секретаря отделения «Единой России» Владимира Малова. Об этом в своём Telegram-канале сообщил член Совета Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
Уточняется, что в результате подрыва, который произошёл в 9:30 утра, секретарь отделения «Единой России» получил серьёзные травмы. Он был экстренно госпитализирован.

Также подчеркивается, что подрыв автомобиля воспринимается Россией как террористический акт, направленный против мирного населения. 

В настоящее время проводится проверка и выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что украинские военные приступили к минированию Кременчугской ГЭС с целью обвинить во взрыве Россию. Провокация также направлена на создание напряжённости в обществе.

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#херсонская область
#взрыв
#единая россия
#теракт
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