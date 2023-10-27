В Свердловской области ученик распылил перцовый баллончик в школе

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В Первоуральске Свердловской области ученик распылил перцовый баллончик в раздевалке. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Отмечается, что в результате инцидента пострадали семь школьников, которые были доставлены в местную детскую больницу.
Уточняется, что двое детей были направлены в реанимационно-анестезиологическое отделение, а остальные пятеро – в педиатрическое. По сообщениям врачей, дети находятся в состоянии средней степени тяжести.
Ранее сообщалось, что в тюменской школе учительница младших классов скончалась прямо перед началом занятий. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Уточняется, что двое детей были направлены в реанимационно-анестезиологическое отделение, а остальные пятеро – в педиатрическое. По сообщениям врачей, дети находятся в состоянии средней степени тяжести.
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Анастасия Чинкова