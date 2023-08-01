В Свердловской области устроили массовую драку с вилами и топором

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В Сухом Логе Свердловской области правоохранителям удалось остановить массовую деревенскую драку с вилами и топором, рассказал официальный представитель региональной полиции Валерий Горелых в интервью Lenta.ru.
Когда полицейские прибыли на место происшествия – драка была в самом разгаре. Один мужчина бегал наперевес с вилами, другой – с монтировкой, третий – с топором. Один несчастный получил удар ножом в шею, который так и остался торчать из раны до приезда медиков.
Правоохранителям пришлось пригрозить участникам потасовки огнестрельным оружием, однако, это сработало и конфликт удалось урегулировать. Пострадавшего увезли в больницу, самых активных – в участок.
По предварительной информации, причиной конфликта стал ремонт электропроводки. Из-за неквалифицированных действий одного из местных – свет вырубило у всех соседей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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Правоохранителям пришлось пригрозить участникам потасовки огнестрельным оружием, однако, это сработало и конфликт удалось урегулировать. Пострадавшего увезли в больницу, самых активных – в участок.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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Евгения Парфентьева