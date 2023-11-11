В Свердловской области в драке у винного магазина погибла женщина

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В городе Ревда Свердловской области у магазина «Красное и белое» произошел конфликт между покупателями, перешедший в драку. В результате потасовки погибла женщина.
Подъехавшие медики, которых вызвали очевидцы происшествия, пытались реанимировать пострадавшую, но было уже поздно — женщина умерла. В деталях инцидента разбираются следователи совместно с сыщиками уголовного розыска. Полиция ищет виновника смерти женщины и опрашивает свидетелей. Точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.
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Александр Бойцов