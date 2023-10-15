В Свердловской области водитель сбил пешехода и сбросил его тело в канаву

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Водитель в Свердловской области наехал на пешехода, сбросил его тело в канаву и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
Уточняется, что происшествие случилось 12 октября в районе 04:30 (02:30 по московскому времени) в селе Коркинское Свердловской области. Автомобилист наехал на пешехода, после чего сбросил его тело в ближайшую канаву. От полученных травм пешеход 1969 года рождения скончался на месте.
На месте аварии сотрудники ГИБДД обнаружили осколки кузова автомобиля, по которым удалось найти его владельца. Им оказался 40-летний мужчина, который объяснил, что из-за плохой видимости не заметил человека на проезжей части и совершил наезд. Он также сознался в том, что оттащил тело в канаву.
В пресс-службе УГИБДД отметили, что в отношении водителя возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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На месте аварии сотрудники ГИБДД обнаружили осколки кузова автомобиля, по которым удалось найти его владельца. Им оказался 40-летний мужчина, который объяснил, что из-за плохой видимости не заметил человека на проезжей части и совершил наезд. Он также сознался в том, что оттащил тело в канаву.
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Анастасия Чинкова