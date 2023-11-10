В Свердловской области военного комиссара обнаружили с простреленной грудью

Фото: istock/artolympic
В Свердловской области военного комиссара Сергея Чекасина обнаружили с простреленной грудью.
«Чекасин был найден с огнестрелом в грудную клетку», - пишет РЕН ТВ, ссылаясь на свой источник.Военком умер по дороге в больницу. По факту его смерти началась проверка. Обстоятельства выясняют.
Ранее сообщалось, что на Урале основателя боксерского клуба «Динас» застрелили на охоте. При каких именно обстоятельствах погиб Рыбин - не уточняется. Издание E1.RU обратилось за комментариями в Следственный комитет, там пообещали ответить позже.
Читайте также:
На Урале основателя боксерского клуба «Динас» застрелили на охоте
В Закарпатье грузовик задавил ребёнка, пока его пьяная мать лежала на земле
В Москве проверят наркологическую клинику, где за год умерло 5 пациентов
Мария Фирсова