В Свердловской области женщина скончалась прямо во время родов

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В роддоме города Артемовский Свердловской области женщина скончалась прямо во время родов, сообщает URA.RU.
«Да, в ночь с пятницы на субботу в нашем роддоме скончалась молодая женщина. Ее роды планировались в сентябре в Областном перинатальном центре. Но около двух часов ночи 26 августа она обратилась в нашу больницу в связи с резким ухудшением состояния. По жизненным показаниям ей провели кесарево сечение», - прокомментировал ситуацию главврач Андрей Карташов.
Врачи боролись за жизнь женщины и ее ребенка, однако, к сожалению, спасти мать не удалось.
Ребенок находится под наблюдением врачей.
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