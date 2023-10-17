В свердловском кафе «Ромашка» мужчину избили и изнасиловали шваброй

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Следственный комитет завёл уголовное дело против мужчины, который избил и изнасиловал шваброй посетителя кафе «Ромашка», сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Свердловской области.
Напомним, происшествие случилось еще 7 октября, однако, известно о нём стало только 16 числа. Бывший директор кафе «Ромашка» в городе Новоуральск вместе с другом избили посетителя заведения, а затем сняли с него штаны и изнасиловали шваброй. Отмечается, что подозреваемый уже был судим и вышёл из колонии в 2011 году.
Отмечается, что подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.
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«Следственным отделом по ЗАТО город Новоуральск СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе СК.
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Евгения Парфентьева