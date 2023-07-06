В Свердловской области 10 подростков отравились алкоголем;

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В Первоуральске 10 детей 11-12 лет отравились алкоголем.
«Новый день» пишет, что четырех подростков госпитализировали. Две девочки оказались в реанимации.
По предварительной версии, подростки отравились слабоалкогольным напитком на основе пива.
Возможно, напитком детей угостил взрослый.
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По предварительной версии, подростки отравились слабоалкогольным напитком на основе пива.
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Мария Фирсова