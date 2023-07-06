В Свердловской области 10 подростков отравились алкоголем;

Шерпы объединения БРИКС подготовили документ с принципами расширения организации и уже в ближайшее время направят его на рассмотрение министров иностранных дел стран-участниц. Об этом сообщает 7 июля ТАСС со ссылкой на слова шерпы от ЮАР Анила Суклала.