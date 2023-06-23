В Свердловской области горит общежитие

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SHOT: Сильно полыхает общежитие в Первоуральске
Общежитие в городе Первоуральск Свердловской области сильно полыхает. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
Крыша здания горит практически по всей площади. Возгорание распространилось на 200 квадратов. Из общежития были эвакуированы более 100 человек. По информации портала, на место происшествия прибыли экстренные службы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что мощный пожар разгорелся на путях возле железнодорожного вокзала в Курске.
Крыша здания горит практически по всей площади. Возгорание распространилось на 200 квадратов. Из общежития были эвакуированы более 100 человек. По информации портала, на место происшествия прибыли экстренные службы.
Анастасия Крестьянова