В Свердловской области произошла смертельная авария с автобусом

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Автомобиль Renault Logan и пассажирский автобус, где находились 15 человек, столкнулись на 344 км дороги Серов — Екатеринбург.
По предварительной информации прокуратуры Свердловской области, автобус двигался по маршруту №509 из Краснотурьинска в Екатеринбург.
Водитель Renault Logan хотел развернуться и перестроиться. В момент маневра он врезался в автобус, который ехал по своей полосе в попутном направлении. Водитель Renault Logan погиб на месте.
Пассажиры и водитель автобуса не пострадали.
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Водитель Renault Logan хотел развернуться и перестроиться. В момент маневра он врезался в автобус, который ехал по своей полосе в попутном направлении. Водитель Renault Logan погиб на месте.
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Мария Фирсова