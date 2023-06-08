В Свердловской области шахтеры устроили забастовку и отказываются выходить на поверхность

РИА Новости/Алексей Майшев
«Ростех» сообщил, что следит за ситуацией с бастующими шахтерами на «Мариинском прииске»
На «Мариинском прииске» шахтеры бастуют и отказываются выходить на поверхность из-за планов по консервации шахты, пишет ТАСС.
В «Ростехе» рассказали, что следят за ситуацией и примут меры, чтобы сотрудники не остались без работы.
«На текущий момент ситуация выглядит так: несколько активистов подняли на уши коллектив, спровоцировали забастовку, отказываются выходить из шахты», —приводит сообщение ТАСС.
Сообщается, что причиной забастовки являются планы по развитию прииска, предусматривающие консервацию шахты, переход на открытый способ добычи, строительство флотационной фабрики. В «Ростехе» считают провокацией разговоры о крупных сокращениях и утверждают, что провокациями занимаются те, кто не хочет никаких перемен и личное ставит выше интересов государства.
Также в заявлении сказано, что перемены на прииске не избежать, а несогласные с этим могут «принять это или уволиться».
Ранее стало известно, сколько россиян погибло из-за травм в угольных шахтах. Председатель Росуглепрофа Иван Мохначук сообщил во время заседания рабочей группы Минэнерго, что с января по май 2023 года 15 человек погибли на угольных шахтах и разрезах. Для сравнения, этот показатель за весь пошлый год составил 17 человек. На подземных работах погибло 5 человек и 10 на открытых горных работах. 15 человек умерли в рабочее время естественной смертью.
В «Ростехе» рассказали, что следят за ситуацией и примут меры, чтобы сотрудники не остались без работы.
Сообщается, что причиной забастовки являются планы по развитию прииска, предусматривающие консервацию шахты, переход на открытый способ добычи, строительство флотационной фабрики. В «Ростехе» считают провокацией разговоры о крупных сокращениях и утверждают, что провокациями занимаются те, кто не хочет никаких перемен и личное ставит выше интересов государства.
Также в заявлении сказано, что перемены на прииске не избежать, а несогласные с этим могут «принять это или уволиться».
Ранее стало известно, сколько россиян погибло из-за травм в угольных шахтах. Председатель Росуглепрофа Иван Мохначук сообщил во время заседания рабочей группы Минэнерго, что с января по май 2023 года 15 человек погибли на угольных шахтах и разрезах. Для сравнения, этот показатель за весь пошлый год составил 17 человек. На подземных работах погибло 5 человек и 10 на открытых горных работах. 15 человек умерли в рабочее время естественной смертью.
Мария Фирсова