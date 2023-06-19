В Свердловской области собаку выкинули с седьмого этажа многоэтажки

Фото: istockphoto.com / Adam Sadlak
Мужчина выкинул питомца с седьмого этажа многоэтажки, а после передразнивал его лай и не дал очевидцам помочь псу
В Свердловской области мужчина выкинул собаку с седьмого этажа многоэтажки, передаёт «РЕН ТВ.
Уточняется, что происшествие произошло в городе Первоуральск. Местные жители распространили в социальных сетях историю о нём. Они отметили, что хозяин пса после его падения вышел на улицу и стал передразнивать его вой. Проходящие мимо люди делали ему замечания, на что он грубо отвечал. Очевидцы хотели отвести пострадавшую собаку в ветеринарную клинику, но мужчина не дал. Кроме этого, он толкнул женщину, предложившую помощь.
Что было с животным дальше, неизвестно.
Ранее «Радио 1» сообщало, что физрука-педофила из Зимы, который несколько лет насиловал младшую сестру жены, приговорили к 19 годам тюрьмы, а в Москве два бармена подрались с посетителями в ирландском пабе.
Уточняется, что происшествие произошло в городе Первоуральск. Местные жители распространили в социальных сетях историю о нём. Они отметили, что хозяин пса после его падения вышел на улицу и стал передразнивать его вой. Проходящие мимо люди делали ему замечания, на что он грубо отвечал. Очевидцы хотели отвести пострадавшую собаку в ветеринарную клинику, но мужчина не дал. Кроме этого, он толкнул женщину, предложившую помощь.
Ранее «Радио 1» сообщало, что физрука-педофила из Зимы, который несколько лет насиловал младшую сестру жены, приговорили к 19 годам тюрьмы, а в Москве два бармена подрались с посетителями в ирландском пабе.
Яна Таёжная