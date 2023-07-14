В Свердловской области в оздоровительном лагере «Волна» отравились дети

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В оздоровительном лагере «Волна» в поселке Таватуй отравились несколько детей.
Следователи, сотрудники Роспотребнадзора и полиция начали проверку. По её итогам будет принято процессуальное решение, сообщает СК.
За последнее время это не первый случай отравление детей. 13 июля сообщалось о том, что в Амурской области 17 детей отравились в детском саду «Золотая рыбка» в населенном пункте Прогресс. Суд приостановил деятельность воспитательного учреждения на 60 суток.
11 июля стало известно об отравлении сразу у нескольких воспитанников детских садов города Орска Оренбургской области. Они находятся под контролем врачей. Об этом сообщает региональный Минздрав.
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За последнее время это не первый случай отравление детей. 13 июля сообщалось о том, что в Амурской области 17 детей отравились в детском саду «Золотая рыбка» в населенном пункте Прогресс. Суд приостановил деятельность воспитательного учреждения на 60 суток.
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В оздоровительном лагере «Юность» Воронежской области отравились 10 детей
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Мария Фирсова