В Свердловской области волонтеры спасли щенка, едва не погибшего в гудроне

Фото: iStock/Yury Karamanenko
В городе Тавда Свердловской области волонтеры спасли жизнь щенку, который едва не захлебнулся в гудроне, шокирующие кадры публикует Telegram-канал SHOT.
Собаку нашел 13-летний подросток, прогуливаясь по городу 1 июля. Щенок захлебывался в чане с гудроном недалеко от железнодорожного моста. Парень позвонил волонтерам, которые и забрали несчастного хвостатого.
Щенок оказался девочкой. Сперва малышку всю ночь отмывали в тазу на улице, затем в ванной. К очистке привлекли все подручные средства: растительные масла, средства от мазута, мыла. Только спустя сутки волонтерам удалось очистить мордочку животного, ее отпаивали водой с сахаром и молоком.
У собаки была сильная интоксикация, отдышка, слабость, она скулила и почти не стояла на ногах.
Спустя три дня, щенка удалось полностью отмыть, сейчас волонтеры продолжают следить за состоянием ее здоровья.
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Щенок оказался девочкой. Сперва малышку всю ночь отмывали в тазу на улице, затем в ванной. К очистке привлекли все подручные средства: растительные масла, средства от мазута, мыла. Только спустя сутки волонтерам удалось очистить мордочку животного, ее отпаивали водой с сахаром и молоком.
Спустя три дня, щенка удалось полностью отмыть, сейчас волонтеры продолжают следить за состоянием ее здоровья.
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Евгения Парфентьева