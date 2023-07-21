В Свердловской области возросло число погибших при обрушении крыши в колонии

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2 человека погибли при обрушении крыши цеха исправительной колонии.
Пресс-служба СУ СК по региону сообщает, что 20 июля во время ремонта обвалилась крыша цеха исправительной колонии № 5 ГУФСИН по Свердловской области. Ремонтные работы выполняли четверо рабочих.
Один рабочий погиб, ещё одного госпитализировали, третий рабочий не получил повреждений. Утром 21 июля под завалами обнаружили тело четвертого рабочего.
Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ или иных работ.
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Мария Фирсова