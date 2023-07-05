В Свердловской области неизвестный застрелил директора завода «Пластблок»

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В Верхней Пышме Свердловской области неизвестный застрелил директора завода «Пластблок» Сергея Лухманова в его кабинете.
Об этом сообщил портал E1.ru, ссылаясь на местного жителя. Сообщается, что убийца легко проник на территорию завода и вошёл в кабинет Лухманова, где и застрелил его.
Сергея Лухманова не удалось спасти. Убийца сбежал. Позже его тело нашли в районе Залесье.
В региональном СК не стали комментировать убийство, а в компании подтвердили порталу E1.ru случившееся.
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Сергея Лухманова не удалось спасти. Убийца сбежал. Позже его тело нашли в районе Залесье.
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Мария Фирсова