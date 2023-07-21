В Светлограде школьница обхитрила педофила и смогла убежать от него

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В Ставропольском крае мужчина похитил ученицу третьего класса, но девочка смогла убежать.
РЕН ТВ пишет, что свою жертву 35-летний мужчина увидел на Ярмарочной улице в Светлограде. Он схватил девочку и вместе с ней пошёл к заброшенному зданию, чтобы надругаться над ребёнком.
Девочка обхитрила похитителя и сбежала домой. Там третьеклассница сообщила обо всём родителям, которые обратились в полицию.
Правоохранители возбудили уголовное дело и оперативно нашли подозреваемого. Он уже сознался в содеянном.
Мужчина уже привлекался к ответственности за мелкое взяточничество и изнасилование.
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Девочка обхитрила похитителя и сбежала домой. Там третьеклассница сообщила обо всём родителям, которые обратились в полицию.
Мужчина уже привлекался к ответственности за мелкое взяточничество и изнасилование.
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Мария Фирсова