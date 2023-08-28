В Таджикистане 13 человек погибли из-за сильных дождей

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В результате сильных дождей, которые прошли накануне в нескольких районах Таджикистана, погибли 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики Эмомали Рахмона.
Глава республики выразил соболезнованиям семьям погибшим и сообщил, что гражданам, пострадавшим в результате ЧП будет оказана необходимая помощь. Обстоятельства, при которых погибли люди, не называются. Для ликвидации последствий стихии на место происшествия прибыли экстренные службы.
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