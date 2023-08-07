В Таджикистане грузовик протаранил несколько машин и врезался в дома

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В городе Кулябе на юге Таджикистана в ДТП с грузовиком погибли 10 человек, еще 14 получили травмы различной степени тяжести. Об этом рассказала пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС и ГО) Умеда Юсуфи.
Уточняется, что ДТП произошло на трассе Душанбе-Куляб-Хорог. По предварительным данным, у грузового автомобиля отказали тормоза, после чего он протаранил несколько легковых автомобилей и въехал в жилые дома.
По факту аварии возбуждено уголовное дело. На месте происшествия находятся все экстренные службы.
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«Десять человек погибли, еще 14 получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы в городскую больницу в результате ДТП в Кулябе, произошедшего накануне вечером», - цитирует РИА Новости Юсуфи.
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Элина Позднякова