В Таджикистане обнаружено тело убитого банкира Исматуллоева

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В Таджикистане найдено тело первого заместителя председателя правления «Ориёнбанка» Шухрата Исматуллоева.
«Московский Комсомолец» пишет, что банкира похитили в июне. Исматуллоева пытали электрошокером, а на следующий день убили. Труп сбросили в реку.
Тело идентифицировали по зубам. По делу об убийстве задержаны 13 человек, ещё 3 в розыске.
Ранее в Мексике обнаружили останки по меньшей мере тринадцати человек, тела которых предварительно расчленили. Останки людей были обнаружены в накануне двух зданиях города Поса-Рика, штат Веракрус. Они находились в морозильных камерах. Прокуратура ведет следственные действия с 13 августа. В настоящее время удалось задержать шесть человек, предварительно причастных к происшествиям.
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«Тело Исматуллоева было обнаружено в реке в минувшее воскресенье», - рассказал генеральный прокурор страны Юсуф Рахмон.
Ранее в Мексике обнаружили останки по меньшей мере тринадцати человек, тела которых предварительно расчленили. Останки людей были обнаружены в накануне двух зданиях города Поса-Рика, штат Веракрус. Они находились в морозильных камерах. Прокуратура ведет следственные действия с 13 августа. В настоящее время удалось задержать шесть человек, предварительно причастных к происшествиям.
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Мария Фирсова